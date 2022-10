Recupera file video e audio in pochi passaggi con Recoverit

Quando si ha a che fare con dispositivi elettronici, che siano smartphone, PC o anche macchine fotografiche, si corre il rischio che il proprio lavoro multimediale, cioè video, audio o anche foto, possano andare perdute. E, soprattutto se si utilizzano periferiche esterne come MicroSD o Schede SD per immagazzinare dati, è importante trovare un modo per non perderli. Grazie a Wondershare Recoverit, è possibile recuperare i file video/audio persi o cancellati e in questa guida vi spieghiamo come fare.

Come recuperare i file video/audio persi o cancellati

Ovviamente, la prima cosa da fare nel caso aveste perso o cancellato dei file video, audio o foto dal vostro cellulare o macchina fotografica è installare il programma Wondershare Recoverit, che ricordiamo può essere utilizzato anche per recuperare i dati di un computer in crash. Il software è disponibile sia per dispositivi MacOS che per dispositivi Windows.

Come recuperare foto e dati dal vostro cellulare

Fatta questa premessa, possiamo guardare a come recuperare i file persi dal vostro smartphone. Bisogna però fare un distinguo: questa operazione è possibile solamente su smartphone Android, visto che possiamo recuperare non solo dalla memoria interna, ma anche da quella esterna. Come? Vi basterà andare nella sezione “Dischi Rigidi e Posizioni”, selezionare la memoria in cui erano presenti i file e iniziare il processo con “Recupera”. La comodità di Recoverit è la possibilità di vedere l’anteprima dei file che stiamo cercando di recuperare, così da non prendere anche file che effettivamente abbiamo cancellato.

Come recuperare foto e video da una fotocamera

Se il problema invece si presenta su una fotocamera, magari una Canon EOS, la cosa non cambia. Infatti, con quasi lo stesso procedimento potete recuperare facilmente le vostre foto da una macchina fotografica e, come visto prima, potete scegliere quali recuperare. E, se avete dei video da recuperare, è possibile farlo in maniera molto accurata, grazie all’opzione Ripristino Video Avanzato, che dunque permette di riprenderli senza problemi ed in modo approfondito. Alcuni video sono purtroppo corrotti o non più visualizzabili? Nessun problema! Infatti, grazie a Wondershare Recoverit è possibile restaurarli e quindi renderli di nuovo pienamente disponibili, utilizzando la sezione Video Danneggiati.

Come ottenere Wondershare Recoverit

Dopo avervi spiegato i vari metodi e usi per recuperare file multimediali, vi lasciamo il link dove poter ottenere Recoverit, cioè lo store ufficiale Wondershare, che vi permette di scaricarlo in maniera lifetime sia su Windows che su MacOS a partire da 69€.

