Xiaomi è pronta per l’inverno: ecco la nuova stufa smart in grafene

Anche i riscaldamenti elettrici possono essere intelligenti, specie se appartengono a Xiaomi. E non è un caso infatti, che proprio Xiaomi abbia rinnovato il proprio catalogo con la nuova stufa smart in grafene Mijia Graphene Baseboard Heater, ad un prezzo molto onesto per ciò che offre.

Xiaomi Mijia Graphene Baseboard Heater: tutto sulla nuova stufa smart in grafene

Come si presenta, quindi, la nuova stufa Xiaomi Mijia? Come molti prodotti pensati per la casa, essa si presenta di colore grigio scuro e con uno stile estremamente moderno e dalle forme semplici. Ciò che colpisce è il fatto che sia piuttosto allungata, ma tiene bene grazie ai piedini posti sotto, che sono riassunti in una base comune.

Con una potenza di ben 2.200W, grazie ai doppi elementi in grafene riscaldante, è possibile fare calore alla casa in soli 3 secondi, il che ci permette subito di ripararci dal freddo. Inoltre, grazie alla sua conformazione, supporta il flusso di calore pensato per tutta la casa, così da non lasciare nulla al caso. In più, il calore rilasciato idrata e non secca l'ambiente. E, come prevedibile, essendo smart il supporto all'applicazione Xiaomi Home è presente e permette di regolare le varie cose come la temperatura, che può passare dai 16 ai 28 °C.

Ma quanto costa il nuovo riscaldatore? La stufa smart in grafene Xiaomi Mijia Graphene Baseboard Heater arriva in Cina ad un prezzo di circa 120€ (859 yuan), che per ciò che offre è effettivamente un prezzo onesto. Quanto alla distribuzione occidentale, bisogna sperare negli store di importazione più noti, che hanno già in passato portato modelli sempre della catena ecologica del brand, come questa stufa Viomi.

