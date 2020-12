Nel calderone di dispositivi smart prodotti da Viomi, una delle tante aziende che gravitano nell'ecosistema di Xiaomi, non ci sono solo robot aspirapolvere e lavapavimenti, bensì una moltitudine di prodotti per la casa “tradizionali”, che la creatura di Lei Jun ha trasformato in dispositivi IoT. E la Viomi Electric Heater Pro è l'esponente perfetto per capire come potrebbero trasformarsi le nostre case nel prossimo futuro: è una stufa elettrica di design, con una buona potenza di riscaldamento ed un modulo WiFi che ne permette l'integrazione nell'app Xiaomi Home, il centro dell'universo dei dispositivi smart di Xiaomi e delle sue aziende satelliti.

Recensione Viomi Electric Heater Pro, la stufa elettrica smart di Xiaomi

Contenuto della confezione

Data la stazza, piuttosto imponente, della stufa elettrica di Xiaomi, la confezione che la protegge è altrettanto ingombrante. Al suo interno però, oltre alla stufa elettrica smart, non è presente null'altro se non un telecomando ad infrarossi con il quale si potrà controllare il dispositivo senza usufruire necessariamente dello smartphone, e la manualistica. Il cavo per l'alimentazione è integrato nella stufa, e non può quindi essere rimosso.

Design e caratteristiche

Partiamo subito con un presupposto: la versione VXTJ01 della Viomi Electric Heater Pro è molto grande (è anche disponibile la versione VXTJ02 che è più compatta), quindi se non avete spazio utile per poterla piazzare in casa, iniziate a pensare ad un'alternativa più compatta. È infatti lunga 127 cm, alta 26 cm e spessa 14 cm, il che – devo ammetterlo – mi ha messo piuttosto in difficoltà per trovare il giusto punto della stanza in cui piazzarla.

Ad ogni modo, il riscaldatore elettrico prodotto da Viomi continua a seguire i soliti stilemi estetici dei prodotti per la casa delle aziende di Xiaomi, è un prodotto di design caratterizzato da colori poco invadenti, linee morbide ed un aspetto molto pulito. La sua altezza ha poi un doppio scopo: in primis, tende a ridurre la dispersione dell'aria calda verso l'altro, per poi consentire di posizionare la stufa elettrica smart sotto uno stendipanni per velocizzarne l'asciugatura. E no, nonostante sia un termoconvettore elettrico, non teme le gocce d'acqua, grazie alla certificazione IPX4. Ottima, ottima cosa.

Anteriormente è presente un display circolare con il quale si potrà tenere sotto controllo il funzionamento della stufa, e che permetterà di gestirla in totale indipendenza: le scritte sono in cinese, ma ci vuole poco a comprendere che oltre all'accensione e lo spegnimento, tramite i tasti touch è possibile modificare le modalità di riscaldamento, scegliere la temperatura ed impostare un timer di spegnimento automatico.

Le modalità con cui la Viomi Electric Heater Pro riscalda l'aria sono due, ovvero radiazione di calore e convenzione naturale, che funzionano entrambe senza la necessità di ventole: risucchiando l'aria fredda al suo interno e, una volta riscaldata, espellendola dall'alto il funzionamento della stufa elettrica di Xiaomi è totalmente silenzioso.

Potenza riscaldante e consumi

Devo ammettere che da una stufa elettrica di queste dimensioni e di questo livello costruttivo, mi sarei aspettato un potere riscaldante leggermente maggiore rispetto a quello della Viomi Electric Heater Pro, in realtà per riscaldare di un paio di gradi una stanza di circa 16 metri quadrati ho dovuto tenere acceso il dispositivo per circa un'ora, prima di iniziare a sentirne i benefici. Insomma nonostante sia un prodotto decisamente avanzato, che integra 136 lamine in alluminio in grado di riscaldarsi in soltanto 5 secondi, le prestazioni della Viomi Electric Heater Pro sono in linea con gli altri esponenti della categoria.

Il range di temperatura può variare dai 5° fino ai 35°, e può essere gestito anche da un algoritmo smart che analizza la temperatura dell'ambiente in cui è piazzata la stufa elettrica. Ma punto da tenere molto in considerazione quando si utilizzano prodotti del genere è il consumo energetico. O meglio, il rapporto tra potenza calorifera ed assorbimento elettrico.

Perché è pur vero che con la Viomi Electric Heater Pro è possibile utilizzare due modalità di riscaldamento (una Eco, ed una a potenza massima), ma si tratta comunque di programmi molto onerosi dal punto di vista elettrico: con una smart plug in grado di controllare in tempo reale il consumo energetico dei dispositivi connessi, ho notato che alla massima potenza la stufa elettrica smart di Xiaomi consuma ben 2.2 Kw, mentre in modalità Eco e impostando la temperatura a 21.5 gradi, il consumo si riduce ad 1 Kw (ma si riduce anche il reale giovamento termico).

Insomma, la realtà dei fatti è che utilizzando con costanza e per più ore consecutive la Viomi Electric Heater Pro, si potrebbe ricevere una bolletta elettrica più cara: la realtà dei fatti, è che per quanto costa l'energia elettrica in Italia, questi dispositivi non sono adatti a tutte le tasche.

App e funzionalità avanzate

Fortunatamente, tutte le funzioni della Viomi Electric Heater Pro, si possono gestire tramite l'app Xiaomi Home, un'applicazione disponibile sia per iPhone che per Android che negli ultimi tempi è migliorata tantissimo, sia dal punto di vista delle funzionalità che da quello dell'interfaccia grafica.

Connettendo la Viomi Electric Heater Pro alla rete WiFi ed associandola all'app con una procedura semplicissima, si potrà accendere o spegnere la stufa elettrica con lo smartphone (e quindi da qualsiasi parte del mondo), si potrà impostare la temperatura di riscaldamento e scegliere tra le due modalità disponibili, ed si avrà accesso a tutta una serie di funzionalità avanzate.

Una su tutte la programmazione: con l'app si può scegliere di accendere o spegnere la Viomi Electric Heater Pro ad una determinata ora del giorno, oppure impostare un timer di spegnimento. E sono due funzionalità molto utili, soprattutto in termini di risparmio energetico.

Qualora invece non si volesse utilizzare l'applicazione, si potrebbe gestire la Viomi Electric Heater Pro tramite il telecomando ad infrarossi in dotazione. Tutte le funzionalità della stufa elettrica si possono controllare anche in questo modo, purché ci si armi di Google Translate per tradurre tutte le scritte del telecomando, perché sono in cinese.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo della Viomi Electric Heater Pro è di circa 170.00 euro, ma tramite il nostro coupon (che trovate in basso) la potrete acquistare a 107,90 euro. Il che la rende decisamente più interessante, soprattutto considerando che si tratta di un prodotto che sarebbe di spicco anche qualora non avesse particolari funzionalità smart.

È poi un dispositivo di design, molto bello da vedere, integra il WiFi e tutte le funzionalità smart che ne conseguono ed è certificato IPX4, il che lo rende più che adatto anche a particolari utilizzi, come quello di velocizzare l'asciugatura dei panni. Attenti però ai consumi elettrici: anche solo con la modalità Eco utilizzarla sarebbe come tenere un asciugacapelli sempre acceso.,

