Non aggiornate Redmi Note 8 Pro: rischiate il bootloop

Se siete fra i possessori di Redmi Note 8 Pro, fate attenzione: uno degli ultimi aggiornamenti della MIUI 12 potrebbero mandarvelo in bootloop. Più di una segnalazione è comparsa all'interno della Mi Community, pertanto non sembra trattarsi di un problema limitato a poche e sfortunate unità. Per chi non sapesse di cosa si tratta, con bootloop si indica il fenomeno di riavvio continuo dello smartphone, rendendolo a tutti gli effetti un costoso ferma-carte.

C'è un aggiornamento per Redmi Note 8 Pro che può mandarvi lo smartphone in bootloop

Ne avete una dimostrazione nel video qua sopra. L'aggiornamento incriminato per Redmi Note 8 Pro è quello della MIUI 12.0.3.0.QGGEUXM, pertanto si tratta della EEA Stabile. Ciò significa che questo grave bug colpisce proprio la ROM europea con cui viene venduto lo smartphone qua in Italia. Al contrario, la MIUI 12 Global non sembrerebbe esserne affetta.

Nell'attesa di capirne di più, vi invitiamo a non aggiornare il vostro Redmi Note 8 Pro onde evitare di renderlo inutilizzabile. Purtroppo non è la prima volta che Xiaomi incorre in situazioni come questa: pensiamo a Xiaomi Mi A2 Lite e a Mi A3. In caso aveste già aggiornato e aveste riscontrato questa fastidiosa problematica, purtroppo l'unico modo per risolvere è effettuare un ripristino di fabbrica, altresì detto hard reset.

Come eseguire un hard reset su Redmi Note 8 Pro

Non potendo accedere ai menu di Redmi Note 8 Pro a causa del bootloop, ecco come avviare la procedura di ripristino da telefono spento.

IMPORTANTE: questa procedura prevede la formattazione del telefono e la conseguente perdita di tutti i dati.

Tenete premuti assieme i tasti Power e Volume Su per qualche secondo e rilasciateli quando apparirà il logo Xiaomi Così facendo, accederete alla schermata della modalità recovery Premete Volume Giù per scendere all'opzione “Wipe data“, confermate premendo il tasto Power Premetelo nuovamente per selezionare “Wipe All Data“ Premete Volume Giù per andare su “Confirm” e premete il tasto Power A questo punto comparirà nuovamente il logo Xiaomi e si avvierà la procedura, al termine della quale avrete la scritta “Data wiped successfully“ Premete il tasto Power per tornare al menù iniziale e di nuovo per selezione “Reboot” e riavviare lo smartphone

A questo punto dovreste aver ripristinato il corretto funzionamento dello smartphone. Potrebbero essere necessari diversi minuti affinché il riavvio si completi.

