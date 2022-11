La fotocamera di Samsung Galaxy S23 Ultra fa impallidire i camera phone

Di tutti i rumors che circolano attorno al futuro Samsung Galaxy S23 Ultra, quelli che più attirano l'attenzione sono quelli che parlano di fotocamera. Da sempre Samsung punta molto alla qualità fotografica, specialmente quando la fascia top di gamma è stata stratificata in più versioni con tanto di variante Ultra. Ma se finora se n'è parlato sotto forma di specifiche tecniche, adesso abbiamo anche dei primi sample fotografici che concretizzano le migliorie attese e vociferate.

Ecco i primi sample della fotocamera di Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy S22 Ultra Google Pixel 7 Pro

In questo tris d'immagini che immortalano una zucca pubblicato dal leaker Ice Universe, possiamo vedere a confronto la fotocamera di Samsung Galaxy S23 Ultra, S22 Ultra e Google Pixel 7 Pro. Si tratta di immagini zoomate per analizzare meglio i dettagli, e si fa evidente come l'elaborazione hardware e software di S23 Ultra restituisca una texture più pronunciata. Questo perché il prossimo flagship Samsung dovrebbe dotarsi di un sensore a 200 MP, potendo così catturare una quantità di dettagli superiore rispetto ai sensori da 108 e 50 MP degli altri due camera phone. Si può notare anche una saturazione e un bilanciamento del bianco simili fra S23 e S22, più vivaci rispetto all'elaborazione del Pixel.

Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy S22 Ultra

Abbiamo anche altre due immagini, sempre zoomate, che mettono a confronto di nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra e S22 Ultra, uno scatto in cui la differenza nei dettagli si fa ancora più pronunciata. Anche perché pare che ultra-grandangolare e teleobiettivi rimarranno invariati rispetto all'attuale generazione. Tutto il focus sarebbe incentrato sul sensore principale, quel Samsung ISOCELL HP2 che si prospetta sarà migliore “come non mai in 5 anni“.

