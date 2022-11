Apple prepara il suo Metaverso: i colossi tech si sfidano con la mixed reality

Apple si starebbe preparando a sfidare Meta anche nel campo della realtà mista, grazie alla creazione di un vero e proprio metaverso che possa andare a fare concorrenza alla piattaforma di Mark Zuckerberg.

Apple si prepara alla sfida del futuro: il Metaverso di Cupertino inizia a prendere forma

Sappiamo che Apple sta lavorando al suo visore per la realtà mista (XR) che potrebbe arrivare nella prima metà del 2023, ma secondo un nuovo report del celebre Mark Gurman l'azienda di Cupertino si starebbe preparando a lanciare anche una piattaforma “metaverso“.

Il prossimo grande campo di battaglia dei colossi tech, quindi, potrebbe essere proprio quello della realtà mista e virtuale con la creazione di piattaforme ad-hoc dove potersi divertire con gli amici, ma anche fare shopping e addirittura lavorare.

Secondo le informazioni raccolte da Gurman, Apple avrebbe iniziato i lavori su un “mondo 3D in mixed reality” e starebbe assumendo nuovi talenti per perfezionare questo progetto basato sia sulla realtà virtuale che su quella mista.

Il lancio del visore XR sarà il primo passo verso questo nuovo Metaverso, andando a sfidare la piattaforma sempre in crescita di Meta, progetto su cui Mark Zuckerberg sembra puntare l'intero futuro dell'azienda madre di Facebook.

Non è un segreto, inoltre, che anche Google sembrerebbe interessata ad entrare in questo nuovo campo. Al momento, tuttavia, non si hanno informazioni concrete su quelli che potrebbero essere i piani dell'azienda di Mountain View per un eventuale visore VR/XR.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il