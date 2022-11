Quale aspirapolvere senza fili scegliere per il Black Friday? Le soluzioni per risparmiare

Il venerdì nero è di certo l'evento dell'anno quando si parla di offerte e rivaleggia con il celebre Prime Day di Amazon. Per l'occasione, tantissimi store danno il via a sconti assurdi, specialmente per quanto riguarda il mondo tech. Se state pensando di cambiare aspirapolvere e puntate ad una soluzione senza fili accessibile, il Black Friday è senza dubbio il momento perfetto per acquistare un nuovo modello!

Ecco gli aspirapolvere senza fili INSE e Yisora: a tutto risparmio per il Black Friday (con sconti fino al 40%)

A partire dal 21 novembre partono le offerte sugli aspirapolvere senza fili INSE e Yisora, due brand cinesi specializzati proprio nelle pulizie intelligenti. Si tratta di modelli dal prezzo ghiotto grazie agli sconti del Black Friday, tutti in offerta lampo su Amazon con ribassi fino al 40%. L'evento del venerdì nero porta occasioni su varie tipologie di vacuum cleaner: di certo troverete quello più adatto alle vostre esigenze. Volete una prova?

Puntate al massimo risparmio e non avete troppe pretese? Tranquilli perché con il modello INSE con filo potrete spendere meno, ma senza rinunce. L'aspirapolvere è dotato di filo da 6 metri, non utilizza sacco ed offre un motore da 600W ed una potenza di aspirazione di 18 KPA. Perfetta per risparmiare, a soli 58.99€ dal 21 novembre.

Se invece siete in cerca di un modello wireless allora le occasioni non mancano di certo. L'aspirapolvere senza fili Yisora 25 KPA è una soluzione potente, con una capacità di aspirazione top, proposta a soli 142.9€! Parliamo di un modello dotato di un motore performante, con vari accessori ed un pratico display LED touch per visualizzare lo stato del dispositivo.

Se volete dare un'occhiata alle altre offerte dedicate ai vacuum cleaner INSE, Yisora e Tasvac eccovi tutti gli sconti del Black Friday: il prezzo indicato in basso è quello in promo ma l'iniziativa comincia dal 21 novembre, fino al termine della giornata di domenica (27 novembre).

Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il