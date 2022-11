Samsung Galaxy Tab S8 si aggiorna a One UI 5.0 e Android 13

Non solo smartphone: dopo top di gamma, mid-range e pieghevoli, anche il trio di tablet Samsung Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra si sta aggiornando alla One UI 5.0 con Android 13. All'interno della roadmap del major update Samsung anche le ultime due generazioni di tablet che ha portato sul mercato fanno parte dei dispositivi che riceveranno questo nuovo e importante aggiornamento.

L'aggiornamento One UI 5.0 porta Android 13 anche sulla gamma Samsung Galaxy Tab S8

Importante perché la One UI 5.0 introduce una serie di novità di vario tipo, anche piuttosto rilevanti, a partire dal rinnovamento di design, nuovi widget sovrapponibili, notifiche e Quick Panel migliorati, riconoscimento del testo nelle immagini e molto altro: trovate tutto nell'articolo dedicato.

Nel momento in cui sto scrivendo, l'aggiornamento One UI 5.0 e Android 13 è stato rilasciato in Europa per il solo modello 5G, ma è solo questione di tempo prima che arrivi su tutte le versioni disponibili.

