Meta, non solo smartwatch: l’azienda dice addio anche ai dispositivi Portal

Vi ricordate di Meta Milan? Quello che avrebbe dovuto essere il primo smartwatch prodotto dall'azienda di Mark Zuckerberg, ma in realtà un dispositivo fantasma che non ha mai visto la luce perché rimosso dai piani. Ora, stando a quanto riportato da Reuters, non solo Meta avrebbe accantonato il progetto smartwatch, ma starebbe anche ridimensionando, fino a cancellare del tutto, il business dei dispositivi Portal.

Meta potrebbe sospendere la produzione dei dispositivi Portal

Già nel mese di giugno, Meta affermò di voler limitare la produzione dei dispositivi Portal al solo mercato business, e di rimuoverli dunque dal mercato consumer. Stando a quanto riportato dalla fonte, tuttavia, l'azienda di Mark Zuckerberg potrebbe non limitarsi a questo e starebbe considerando di sospendere del tutto la produzione di questi dispositivi.

Si tratterebbe di un ulteriore disperato tentativo da parte del colosso della tecnologia per fare fronte alla drastica riduzione dei ricavi dell'ultimo trimestre, una situazione che ha portato Meta a licenziare ben undicimila dipendenti la scorsa settimana, pari al 13% della sua forza lavoro. Questo è stato uno dei più grandi licenziamenti di sempre nella storia di Meta.

Oltre ai dispositivi Portal, come abbiamo già anticipato, Meta avrebbe deciso di sospendere anche la produzione di smartwatch. Dovrebbero essere salvi, invece, i dispositivi per la Realtà Aumentata e Virtuale, nonostante le recenti perdite.

