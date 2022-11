PurSpace X: le nuove TWS di ZMI in lega di titanio con cancellazione del rumore

ZMI, uno dei brand partner appartenenti all'enorme ecosistema Xiaomi, ha lanciato oggi sul mercato le nuove PurSpace X: cuffie true-wireless realizzate in uno speciale materiale che le rende particolarmente piacevoli al tatto. La cancellazione del rumore attiva e la possibilità di collegarle a più dispositivi le rende sicuramente uno dei prodotti di punta dell'azienda cinese.

ZMI PurSpace X sono le nuove cuffie TWS con cancellazione del rumore realizzate in lega di titanio

Queste nuove cuffie firmate ZMI sono realizzate in lega di titanio, con inserti e parti decorative in rosso rubino perlato. La superficie delle cuffie è ricoperta di un rivestimento AF, che restituisce al tatto una sensazione più liscia e piacevole. Le ZMI PurSpace X utilizzano una bobina DLC da 12mm, in grado di arricchire gli effetti sonori con maggiore profondità.

Le cuffie sono realizzate con una tecnologia d'ascolto personalizzata e un multi-algoritmo intelligente in grado di adattarsi alle preferenze personali di chi le utilizza. Queste cuffie TWS sono dotate di chip Bluetooth 5.2 che rende la connessione ai dispositivi più veloce e stabile, consumando però meno energia. Le PurSpace X, infatti, offrono un'autonomia di 5 ore, che salgono a 24 con l'utilizzo della custodia di ricarica.

Per quanto riguarda la riduzione del rumore, le cuffie sono dotate di 3 microfoni che possono distinguere la voce umana dai rumori ambientali, filtrando i rumori anche grazie all'unità VPU con cancellazione del rumore tramite conduzione ossea.

L'headset è compatibile con iOS, Android e Windows con la possibilità di cambiare rapidamente il dispositivo collegato per rispondere ad una chiamata oppure riprodurre file multimediale.

ZMI PurSpace X sono disponibili da pochi giorni sul mercato cinese al prezzo di 999 yuan (circa 135€), ma al momento non sono disponibili informazioni riguardo un possibile arrivo di queste cuffie anche nel resto del mondo. Se invece cercate delle cuffie TWS che possano mostrare il vostro amore per i Pokémon, vi suggeriamo di dare un'occhiata alle Edifier Lollipods in versione Pikachu!

