Samsung Galaxy S23 potrebbe non essere così “innovativo”, almeno nel design

Sentiamo sempre più spesso parlare dei prossimi Samsung Galaxy S23. Smartphone che, stando alle indiscrezioni, potrebbe non stupirci dal punto di vista dell'innovazione estetica, e che anzi potrebbe riproporre (più o meno) lo stesso design adottato sugli attuali Samsung Galaxy S22.

Un ultimo rumor sembra proseguire verso questa direzione. Secondo il noto leaker Ice Universe, infatti, diagonale e risoluzione del display dei tre modelli della prossima serie rimarranno invariati, mentre altezza e larghezza degli smartphone potrebbero essere leggermente più grandi.

Samsung Galaxy S23 con stesso display di S22?

Qualche giorno fa, Ice Universe ha riferito che l'aspetto di Samsung Galaxy S23 Ultra rimarrà invariato rispetto a S22 Ultra. Lo smartphone potrebbe dunque presentare uno stesso modulo fotografico con i cinque fori disposti in senso verticale 3+2 per ospitare la quadrupla fotocamera e il sensore di autofocus. Ora, come già anticipato, il noto leaker è tornato a parlare della prossima serie Samsung, questa volta rivelando alcuni dettagli sulle dimensioni e sulla risoluzione dello schermo di tutti e tre i modelli.

Potete confrontare tutti i dati dall'immagine sopra, ma per farla breve sembra proprio che la diagonale e la risoluzione del display di Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra rimangano le stesse, mentre l'altezza e la larghezza aumenteranno di pochi decimi di millimetro. Se speravate in un ritorno del QHD+, la nuova serie potrebbe deludervi sotto questo punto di vista.

