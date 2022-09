Preparatevi alla maratona di film di Natale con il proiettore portatile Wanbo T6 Max+

State pensando di acquistare un proiettore per godervi un bel film su un maxi schermo? Wanbo T6 Max+ è una soluzione pratica ed economica con la quale animare le vostre serate di fine estate – e quelle a venire. Ora, poi, il proiettore è ancora più conveniente grazie all'offerta dedicata!

Il proiettore Wanbo T6 Max+ è ora in offerta

Questo proiettore è un prodotto Xiaomi YouPin, che ha trovato dunque approvazione tra le centinaia di migliaia di sostenitori che popolano la famosa piattaforma di crowdfunding. Wanbo Projector T6 Max+ è la versione migliorata del proiettore smart di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, ideale per chi è alla ricerca di un dispositivo ancora più performante per animare queste serate di fine estate e per prepararsi alle maratone di film in vista del Natale.

Dal corpo compatto e portatile, questo proiettore offre una risoluzione FullHD e supporta la messa a fuoco automatica, per una proiezione perfetta e nitida dell'immagine.

Il proiettore supporta diverse tecnologie di immagine come l'HDR10+ e un sistema di correzione del colore proprietario che corregge automaticamente la temperatura e la gamma dei colori. Wanbo Projector T6 Max+ offre una luminosità massima pari a 550 Ansi Lumens ed è alimentato dalla piattaforma Amlogic T972 con Android OS, per scaricare app o navigare in Internet direttamente dal proiettore.

Se volete dare una marcia in più alle vostre serate e all'intrattenimento da casa, potete acquistare Wanbo Projector T6 Max+ ad un prezzo scontato, grazie all'offerta dedicata. Inoltre, cliccando su questo LINK, potrete riscattare uno sconto extra del 5% da applicare al vostro ordine. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

