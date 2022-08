Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra con poche novità: colpa della Cina

Diciamocelo: di tutti i produttori Android, Samsung è uno di quelli che più tende a dimostrare a una certa coerenza stilistica nei propri smartphone. A differenza di compagnie come Xiaomi, OPPO e vivo, che spesso cambiano livrea ai propri flagship dall'anno a quello dopo, in passato Samsung ci ha abituati a cambiamenti molto meno repentini. Più recentemente lo abbiamo visto con Galaxy S21 e S22, con modelli stilisticamente molto simili fra loro; ma se solitamente queste similitudini durano due generazioni, pare che a questo giro Samsung avrebbe deciso di protrarle per un ulteriore anno.

Aggiornamento 29/08: un nuovo leak ci parla delle poche novità non solo del modello Ultra, ma anche di S23 e S23+. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

La fotocamera di Samsung Galaxy S23 Ultra rimarrà quasi invariata, e c'è un perché

Ad affermarlo è sempre ben informato leaker Ice Universe, secondo cui sarebbe pressoché certo che il look di Samsung Galaxy S23 Ultra rimarrà invariato rispetto a S22 Ultra. Questo significa lo stesso modulo fotografico nella sezione posteriore, con i cinque fori disposti in senso verticale 3+2 per ospitare la quadrupla fotocamera e il sensore di autofocus. Sempre secondo le voci di corridoio, anche la scheda tecnica di Samsung Galaxy S23 Ultra non sarà radicalmente diversa dal suo predecessore, con dimensioni pressoché identiche, stesso schermo e stessa batteria.

Stando a quanto trapelato, una delle principali novità sarà rappresentata dal sensore d'impronte digitali, ben più performante di quanto visto finora. Ovviamente non mancheranno altre novità: lo Snapdragon 8 Gen 2, che rimpiazzerà totalmente i SoC Exynos, così come la selfie camera e l'introduzione di una fotocamera Samsung ISOCELL HP2 da 200 MP. Tuttavia, come fa notare Ice Universe, questa fotocamera non dovrebbe essere rivoluzionaria, in quanto avrà pixel da 0,6 µm rispetto agli 0,8 µm di quella a 108 MP di S21 Ultra; inoltre, non si vociferano novità per grandangolare e teleobiettivi, che pare rimarranno gli stessi di S21 Ultra.

100% confirmed that the Samsung S23 Ultra will maintain the exact same camera design as the S22 Ultra, I think this design is good and can continue to be used, it is simple and natural. pic.twitter.com/wzZZUEOcIi — Ice universe (@UniverseIce) August 25, 2022

In definitiva, Samsung Galaxy S23 Ultra non sarà il top di gamma delle sorprese quanto delle conferme; fra l'altro, è interessante notare che Apple e Samsung, le due aziende più conservative del settore, sono anche quelle che vendono più top di gamma di tutti. E qua mi ricollego al titolo, perché non posso non pensare ai recenti Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, apprezzati ma anche criticati di non aver portato grandi novità sul piatto. Una dinamica che potrebbe essere influenzata dalla pressoché assenza dei brand cinesi nel mercato premium, sottolineata dal monopolio di Samsung nelle vendite di pieghevoli.

I top di gamma Xiaomi, OPPO e vivo faticano a uscire dalla Cina, in pochi sono disposti a spendere più di 1.000€ per uno dei loro modelli, come dimostra l'assenza in Europa di uno smartphone come Xiaomi 12S Ultra; e non aiutano notizie come il ban in Germania di OPPO e OnePlus, che compromettono l'immagine mediatica dei brand cinesi.

Anche S23 e S23+ | Aggiornamento 29/08

Nei giorni scorsi abbiamo scoperto che S23 Ultra non porterà con sé grandi novità, e secondo gli ultimi leak questa dinamica riguarderà anche Samsung Galaxy S23 e S23+. Secondo l'insider Ice Universe, i due modelli avranno lo stesso design di S22 e S22+, così come stesso schermo, stessi sensori fotografici e una batteria molto simile. A quanto pare, le uniche novità saranno lo Snapdragon 8 Gen 2 il software rinnovato, la One UI 5 basata su Android 13. A questo punto possiamo aspettarci che il prezzo di listino rimarrà invariato rispetto all'attuale serie S22, ovvero da 879€ per S23, 1.079 per S22+ e 1.279€ per S22 Ultra.

As for the S23 and S23+, they have the same design as the S22, even the middle frame has not changed.

The same screen, the same sensor, the same camera, and the battery is estimated to be similar. Processor upgrade to 8Gen2 — Ice universe (@UniverseIce) August 28, 2022

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il