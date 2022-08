ROG Phone 6D con Dimensity 9000+: abbiamo la data di presentazione

Dopo le prime indiscrezioni e le conferme da parte di ASUS, hanno cominciato a fare capolino i primi inviti per l'evento di lancio dedicato al nuovo top di gamma da gaming. Rog Phone 6D Ultimate ha una data di presentazione ed è decisamente vicina: andiamo a scoprire quando arriverà il prossimo flagship (e quali saranno le novità)!

La data di presentazione di ROG Phone 6D Ultimate è ufficiale: ecco quando arriverà

Vari media cinesi hanno già ricevuto l'invito per l'evento dedicato a ROG Phone 6D Ultimate: la data di presentazione è fissata per il 19 settembre, quindi tra poco più di due settimane (nel momento in cui scriviamo). Per ora non ci sono ancora conferme sulle specifiche, ma non sono mancati leak nel corso del mese di agosto: ovviamente si tratterà di un terminale di tutto rispetto, con un'anima votata al mobile gaming.

Se volete scoprire tutti i dettagli sul prossimo ROG Phone 6D, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al top di gamma da gaming. Il dispositivo si è comportato particolarmente bene su Antutu e debutterà con a bordo il chipset Dimensity 9000+, ultima soluzione di punta targata MediaTek. Per rinfrescarvi la memoria sulla serie ROG Phone 6 “regolare”, ecco l'articolo dedicato.

