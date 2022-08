Galaxy Z Flip 4 e Fold 4: la mossa di Samsung per aumentare le vendite

Samsung ha annunciato ieri i nuovi Galaxy Z Flip 4 e Fold 4. Nonostante i numerosi passi avanti in termini di design e resistenza, questi smartphone continuano ad essere proposti ad un prezzo molto elevato, mentre la fragilità dello schermo pieghevole rappresenta uno dei principali fattori che più preoccupano i consumatori. Conscio di tutto ciò, il colosso coreano starebbe adesso promuovendo una nuova strategia di vendita dei suoi ultimi foldable, che passa attraverso costi di riparazione dello schermo molto più sostenibili.

Costi di riparazione più bassi per favorire l'acquisto di Samsung Galaxy Z Flip 4 e Fold 4

Per alcuni potrebbe non essere rilevante, ma considerando la fragilità propria degli smartphone pieghevoli, sapere di poter contare su di un servizio di sostituzione e riparazione dello schermo più accessibile dal punto di vista economico potrebbe essere un primo passo verso una maggiore diffusione dei foldable, rappresentando un aspetto appetibile per gli utenti.

Se ci pensate, un pieghevole costa già il doppio o il triplo di un comune smartphone. Samsung Galaxy Z Fold 4 e Flip 4 sono stati lanciati con un prezzo di listino a partire da 1.879€ e 1.149€ rispettivamente. Sapere che, nel caso in cui lo schermo dello smartphone dovesse rompersi, la riparazione verrebbe a costarci duecento e passa euro, potrebbe scoraggiare l'atto d'acquisto.

Almeno negli Stati Uniti, Samsung ha deciso di rendere i costi di riparazione dello schermo di Galaxy Z Fold 4 e Flip 4 più abbordabili. Adesso, l'abbonamento mensile al servizio Care+ da 11$ offre la possibilità di riparare lo smartphone con soli 29$, contro i 249$ richiesti per la riparazione di un Z Flip/Fold fuori garanzia.

Certo, questo potrebbe essere per alcuni un aspetto marginale, anche perché l'elevato costo di vendita e la fragilità dello schermo continuano a rappresentare i principali limiti degli smartphone pieghevoli in generale, ma rappresenta comunque un piccolo tentativo da parte di Samsung per promuovere l'acquisto dei suoi nuovi foldable.

