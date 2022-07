Samsung e Qualcomm insieme: solo Snapdragon per i Galaxy S23

Un nuovo annuncio “sconvolge” il mercato Samsung in merito ai top gamma. Infatti, da una nota ufficiale, è venuto fuori che il colosso sudcoreano utilizzerà, sulla serie Samsung Galaxy S23, solamente chipset Snapdragon, come annunciata dalla stessa casa produttrice.

Samsung porterà solo Snapdragon sulla serie Galaxy S23: saranno auto-prodotti?

Ad annunciare il forte sodalizio tra le due aziende è stato Cristiano Amon, attuale Presidente e CEO di Qualcomm. Il massimo dirigente del produttore di semiconduttori ha infatti dichiarato che dal 2023 Samsung utilizzerà, in un accordo pluriennale, esclusivamente chipset Snapdragon, il che non lascia spazio all'immaginazione. Infatti, è palese che la serie Galaxy S23, comprendente i modelli Plus e Ultra, troveranno tutti lo Snapdragon 8 Gen 2, che verrà presentato nel novembre di quest'anno.

Ma cosa vuol dire, questo, per Samsung? Sostanzialmente che, molto probabilmente, si produrrà da sola i chipset a marchio Qualcomm. Per chi non lo sapesse, oltre all'altro colosso TSMC (fresco di produzione dell'8+ Gen 1 a 4 nm), è proprio Samsung a produrre gli Snapdragon per Qualcomm, che poi distribuisce ai vari produttori di smartphone. Snapdragon 8 Gen 1 e 7 Gen 1 infatti sono nati per mano del produttore sudcoreano, quindi non è escluso che anche l'8 Gen 2 possa avere la stessa produzione.

Insomma, in breve, presto vedremo dunque una serie principale Samsung senza l'ausilio dei chipset Exynos, che non hanno dato la risposta che ci si aspettava quest'anno e che dunque hanno spinto il brand ad affidarsi alle certezze di Qualcomm. Tuttavia, il brand li produrrà e li utilizzerà ancora.

