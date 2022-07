Il teardown di Xiaomi 12S Ultra svela il segreto della fotocamera

Sin dalla sua presentazione, Xiaomi 12S Ultra è salito agli onori della cronaca per essere uno dei camera phone migliori in circolazione, almeno sulla carta. Se confrontato con esponenti di calibro come Samsung Galaxy S22 Ultra, iPhone 13 Pro Max e Google Pixel 6 Pro dimostra di avere una marcia in più sotto determinati aspetti. Questo grazie all'implementazione del Sony IMX989, a cui la stessa Xiaomi ha collaborato a stretto contatto con Sony per la sua realizzazione per un investimento pari a circa 15 milioni di dollari. Un sensore che non è come gli altri, in quanto viene pubblicizzato come un sensore da 1″, uno dei pochi se non l'unico in circolazione.

La fotocamera di Xiaomi 12S Ultra è stata messa a nudo da JerryRigEverything

Se avete letto questo articolo, allora saprete che Xiaomi 12S Ultra fa parte di quella ristrettissima cerchia che sono gli smartphone dotati di fotocamera da 1″. A dire il vero, la faccenda è più complessa di così, in quanto è sostanzialmente errato dire che questa tipologia di sensori abbia effettivamente dimensione di 1″. A rimarcare questa anomalia che percorre tutto il mercato delle fotocamere digitali c'è anche JerryRigEverything con il suo teardown del camera phone Xiaomi.

La prima cosa che si nota da questo teardown è l'estrema facilità con cui si può disassemblare Xiaomi 12S Ultra, che con il suo retro in plastica non offre i soliti problemi del vetro. Una volta aperto, ci si accorge che la fotocamera principale non è quella centrale, come alcuni potrebbero dare per scontato, bensì quella laterale. Il sensore inferiore è invece il teleobiettivo periscopiale, che ricordiamo essere un Sony IMX586 f/4.1 con zoom ottico 5x. Fra l'altro, è sempre il Sony IMX586 quello utilizzato per la fotocamera grandangolare.

Passando alla fotocamera principale, il teardown ci ricorda che all'interno sono utilizzate delle lenti in plastica (con stabilizzazione ottica) anziché quel vetro che tende a restituire un'immagine migliore. Una volta rimosso il sensore Sony IMX989, si può notare come la superfice sia decisamente più ampia rispetto, per esempio, a quella del Sony IMX586.

Tuttavia, come sottolinea lo stesso JerryRigEverything, il Sony IMX989 utilizzato su Xiaomi 12S Ultra non misura in alcun modo 1″. Ma ricordiamo che questo non è un “problema” da attribuire a Xiaomi bensì al settore dei sensori digitali, per i motivi di cui sopra.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il