OnePlus 10T sarà un fulmine nella ricarica: il più veloce dell’azienda!

Manca ormai pochissimo al debutto di OnePlus 10T, in arrivo in Cina come Ace Pro: ora si parla anche della ricarica rapida che troveremo a bordo del top di gamma ed una cosa è certa. Si tratterà dello smartphone OnePlus con la tecnologia di ricarica più veloce di sempre!

OnePlus 10T / OnePlus Ace Pro con super ricarica da 150W: arriva la conferma

Se prima era solo un'indiscrezione ora arriva la conferma ufficiale da parte della compagnia cinese: OnePlus Ace Pro sarà il primo modello del brand con il supporto ai 150W. Una novità non da poco che permetterà di riprendere in mano il telefono dopo appena 1 minuto di ricarica. Qualche esempio? Dopo 60 secondi sotto carica, sarà possibile beneficiare di oltre 3 ore di conversazione telefonica, quasi 2 ore di video e poco più di 1 ora di gaming. Ovviamente stiamo parlando della versione cinese di OnePlus 10T: di conseguenza anche il nostro modello, quello destinato al mercato Global, avrà dalla sua la super ricarica da 150W!

La compagnia ha confermato anche la presenza di un chip dedicato alla ricarica intelligente, che si occuperà di gestire la velocità, la potenza e sopratutto il controllo della temperatura. Inoltre, grazie alla tecnologia proprietaria applicata alla batteria, la durata della vita di quest'ultima è raddoppiata: anche dopo 4 anni di utilizzo, OnePlus promette performance pari all'80%.

Al momento lo smartphone per eccellenza con ricarica da 150W è Realme GT Neo 3: tuttavia il più veloce sul mercato è iQOO 10 Pro con i suoi 200W. Una vera belva! Aspettando il lancio di OnePlus 10T, se volete saperne di più eccovi il nostro approfondimento dedicato: qui trovate leak e conferme in merito al prossimo top di gamma!

