Dove comprare vivo S16, S16 Pro ed S16e: si punta alla vetta con stile!

Nelle scorse settimane abbiamo visto dove acquistare la serie X90 di vivo, ma anche i nuovi modelli top iQOO 11/11 Pro ed i flagship killer iQOO Neo 7/Neo 7 SE. Insomma un vasto assortimento di dispositivi del brand cinese, che ora si arricchisce con tre nuovi modelli di tutto rispetto, con ottime specifiche ed un look elegantissimo. Ecco dove comprare vivo S16, S16 Pro ed S16e: ancora una volta la serie S colpisce per stile e performance!

vivo S16, S16 Pro ed S16E: dove comprare i nuovi modelli della serie S

S16 Pro

Il trittico di smartphone di fascia medio-alta guarda ad una molteplicità di utenti: ognuno troverà di certo la configurazione preferita. Questo perché tutti i modelli presentano lo stesso design: l'unica differenza stilistica arriva dal vivo S16e, dotato di uno schermo flat. I fratelli maggiori vivo S16 e S16 Pro montano pannelli con bordi curvi; in tutti e tre i casi si tratta di display AMOLED a 120 Hz con tanto di lettore d'impronte integrato.

Il piccolo della famiglia è equipaggiato con l'Exynos 1080 mentre il modello standard è mosso dallo Snapdragon 870. Il salto in avanti arriva con il fratellone Pro, dotato del Dimensity 8200. Infine vi segnaliamo che la versione Green di S16 ed S16 Pro adotta un pannello fotocromatico, una scocca in vetro di giada.

S16e

Per scoprire tutti i segreti della nuova serie S16, ecco il nostro approfondimento dedicato. Se invece preferite passare al sodo, ecco dove comprare vivo S16, S16 Pro ed S16e (ovviamente già con un piccolo sconto con Coupon).

GizTop

Gli smartphone sono spediti dalla Cina con VAT Tax inclusa e spese di spedizione specificate per ogni modello. Lato software parliamo di terminali CHINA, con ROM multilingue (c'è anche l'Italiano, in base a quanto riportato dallo store); il Play Store viene già preinstallato. Il prezzo per ogni dispositivo fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

Bande supportate: 4G: B1/B3/B4/B5/B8/B19/B28A 5G: n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate alla nuova serie di mid-range targati vivo.

