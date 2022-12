Il nuovo acquario Xiaomi Mijia permette di cibare i pesci da remoto

Xiaomi ha annunciato una nuova campagna di crowdfunding per il nuovo acquario smart della linea Mijia. Grazie a Xiaomi Mijia Smart Fish Tank sarà possibile dare da mangiare ai pesci anche quando non siamo in casa, in modo programmato oppure tramite l'app.

Xiaomi Mijia Smart Fish Tank: un acquario intelligente per dare da mangiare ai pesci anche fuori casa

Xiaomi Mijia Smart Fish Tank è un acquario con pompa dell'acqua, serbatoio del cibo, sistema di filtraggio e sensore per la temperatura integrato. Il design in 16:9 offre anche un sistema di luci a LED (24 bianche e 16 RGB) per illuminare al meglio l'acquario.

Il dispositivo è subito pronto all'uso e non richiede assemblaggio da parte dell'utente, basterà semplicemente utilizzare la pompa dell'acqua per riempire la tanica e creare l'ambiente perfetto per i nostri pesciolini preferiti. Grazie al sistema di pulizia automatica, inoltre, l'acqua potrà essere cambiata una volta ogni sei mesi.

La funzione peculiare di questo acquario, tuttavia, risiede nella possibilità di cibare i pesci anche da remoto: una volta riempito il serbatoio per il mangime, basterà utilizzare l'app per programmare oppure erogare direttamente il cibo. Molto utile nel caso in cui ci trovassimo fuori casa con l'impossibilità di interagire direttamente con l'acquario.

Xiaomi Mijia Smart Fish Tank è disponibile in crowdfunding dal 28 ottobre in Cina, al prezzo di circa 50€ (349 yuan). Al momento non è chiaro se il prodotto arriverà anche nel resto del mondo o se rimarrà esclusiva del mercato cinese.

