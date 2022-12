OnePlus promette di migliorare, ma scatta il fail su Twitter

Come ogni anno che volge a conclusione, ogni blog e content creator che opera nell'ambito tech pubblica una sua classifica: lo abbiamo fatto anche noi: avete visto i nostri GizAwards 2022? Fra coloro che hanno manifestato le proprie preferenze annuali c'è anche Marques Brownlee aka MKBHD, che fra i suoi alti e bassi ha inserito anche OnePlus. Tuttavia, per lo scorno dell'azienda cinese, il suo piazzamento non è fra i migliori della classe bensì fra i peggiori.

OnePlus risponde alle critiche ricevute, ma lo fa con uno scivolone sui social

È apprezzabile che il team social di OnePlus abbia comunque deciso di risponde con un certo grado di ironia: dopo aver conquistato il premio come “Fail del 2022” con OnePlus 10T, ha chiesto a Marques se fosse possibile ricevere il trofeo. Tutto molto bello, se non fosse che il tweet incriminato è stato postato su Twitter… con un iPhone.

How do we claim our trophy 🙄? We’ll prove you wrong in 2023.#oneplus11 5G — OnePlus➕ (@OnePlus_USA) December 28, 2022

Il famigerato marchio “via Twitter for iPhone” è stato ufficialmente eliminato dalla piattaforma, dato che fra le decisioni del nuovo capo Elon Musk c'è proprio quello di eliminare i servizi ritenuti superflui. Tuttavia, c'è chi ha sviluppato estensioni browser che permettono di vederlo ancora, un dettaglio che probabilmente il social media manager di OnePlus non ha considerato prima di fare il suo tweet.

Fail a parte, il 2022 non ha brillato per una OnePlus che non ha commesso errori evidenti ma che ha lanciato una serie di prodotti che non sono riusciti a spiccare fra la massa. Vedremo se nel 2023 ci sarà un cambiamento o meno, in vista del lancio di OnePlus 11 e del suo primo pieghevole.

