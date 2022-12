GizAwards 2022: i migliori dispositivi tech dell’anno!

Come ogni anno è tempo di fare il punto della situazione e di chiederci: com'è stato questo 2022 in salsa tech? A questo giro abbiamo avuto grandi soddisfazioni, come ad esempio il ritorno degli smartphone compatti, e per questo motivo possiamo già partire dalla conclusione: si è trattato di un anno positivo sia per quanto riguarda il campo mobile che quello degli accessori. Un'ottima annata, per parafrasare il titolo di un celebre film, ed ora è tempo di tirare le somme con i GizAwards 2022, i premi di GizChina.it dedicati ai migliori dispositivi tech!

I migliori dispositivi tech del 2022: ecco i nostri GizAwards!

Per il 2022 abbiamo pensato di complicarci la vita, aumentando le categorie dei nostri GizAwards. Il motivo è presto detto: è impossibile classificare i telefoni semplicemente bollandoli come “migliori smartphone”. Il mondo dei cellulari è diventato più stratificato, con dispositivi che vanno incontro ad esigenze diverse, in base alle necessità degli utenti. Per quanto motivo la sezione dedicata agli smartphone è più “ricca”, con premi dedicati alle varie categorie di terminali.

Abbiamo poi una selezione di tantissimi prodotti tech tra cuffie true wireless, tablet, indossabili, notebook e vacuum cleaner: c'è solo l'imbarazzo della scelta!

