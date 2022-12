Dopo i telefoni, gli smartwatch nel mirino: si pensa al caricatore unico

Di recente abbiamo assistito alla grande novità dell'Unione Europea: il caricabatterie unico USB-C è stato approvato e diventerà lo standard obbligatorio per tutti i produttori di dispositivi elettronici. Si tratta di una novità non da poco, specialmente se si tiene conto della resistenza al cambiamento di alcuni marchi. A quanto pare quest'onda ha attraversato i confini europei, per fare breccia in India: addirittura si sta pensato ad un caricatore universale per smartwatch ed indossabili in generale.

Caricabatterie universale per smartwatch e indossabili: arriva dall'India la novità per il settore smart life

Come anticipato in apertura, dal 2024 diremo addio ai vari connettori (come il tanto chiacchierato Lightning di Apple) in favore di uno standard unico: un vantaggio sia in termini di performance che per quanto riguarda l'impatto sull'ambiente. Non solo smartphone, ma anche tablet, cuffie e in generale qualsiasi tipo di dispositivo elettronico sarà coinvolto. Lo stesso vale anche per i portatili, in questo caso con deroga di 40 mesi.

A quanto pare la decisione dell'Unione Europea è stata vista di buon occhio dall'India, tanto da pensare di seguirne la scia. In questo caso, però, oltre all'adozione dell'USB-C per i telefoni si parlerebbe anche di un caricabatterie universale per smartwatch e indossabili, con uno standard unico per tutti i produttori.

Le motivazioni che hanno spinto l'ente BIS (Bureau of Indian Standards) verso lo standard USB-C sono gli stessi dell'EU: gli interessi degli utenti e la riduzione dei rifiuti elettronici. Il Segretario del Dipartimento per i consumatori (Rohit Kumar Singh) ha dichiarato che l'ente potrebbe fare pressione per uno standard universale per gli indossabili per le stesse motivazioni legate all'utilizzo dell'USB-C.

I prodotti coinvolti sarebbero smartwatch e fitness tracker, ma anche auricolari true wireless e cuffie. Volendo considerare gli orologi, solitamente viene utilizzata la ricarica wireless o tramite Pogo pin: per ora le autorità indiane non hanno ancora rivelato la soluzione che hanno in mente per realizzare un caricatore unico, ma è probabile che non ci saranno “rivoluzioni”.

Il vantaggio starebbe nella possibilità di utilizzare un solo caricabatterie per tutti i dispositivi, un passo avanti importante ed un traguardo da raggiungere anche nel settore degli indossabili. Vedremo se l'idea dell'India prenderà piede e soprattutto se ci saranno novità anche in altri paesi.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il