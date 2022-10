Il consiglio UE approva il caricabatterie unico USB-C: Apple dovrà adeguarsi

Adesso è ufficiale: il consiglio europeo ha approvato in via definitiva il caricabatterie unico, obbligando tutti i produttori di dispositivi elettronici ad allinearsi al nuovo standard a partire dal 2024. Questo significa che anche Apple, per esempio, dovrà dire addio al connettore lightning.

Il caricabatterie unico è ufficiale: Apple dovrà abbandonare il connettore lightning in Europa

A partire dal 2024, quindi, le nuove norme renderanno obbligatoria la presenza di una porta di ricarica di tipo USB-C per tantissimi dispositivi elettronici come smartphone, tablet, fotocamere e cuffie, ma anche per device più semplici come mouse e tastiere wireless.

Per i computer portatili, invece, ci sarà una deroga di 40 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva. “Avere un caricatore adatto a molteplici dispositivi permetterà di risparmiare tempo e denaro e ci aiuterà a ridurre i rifiuti elettronici“, ha dichiarato Josef Sikela, ministro dell'Industria e del commercio.

Mentre nel corso degli anni tantissimi produttori si sono già allineati a questo nuovo standard, chi sarà più colpito da questa nuova normativa è proprio Apple: se su iPad finalmente è stata adottata la porta USB-C, per gli iPhone di ultima generazione l'azienda di Cupertino ha proposto ancora una volta il connettore proprietario lightning.

Inevitabile, a questo punto, vedere il primo iPhone con USB-C nel 2025 (la legge potrebbe entrare in vigore solo a 2024 quasi terminato), a meno che Apple non decida di anticipare i tempi introducendo il nuovo standard anche sugli iPhone del prossimo anno.

