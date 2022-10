YouTube si aggiorna: design rivisitato e nuove funzionalità in arrivo sull’app

YouTube sta per ricevere uno degli aggiornamenti più grandi dell'anno, che oltre ad apportare delle modifiche estetiche all'app introducono anche delle funzionalità molto utili, tra cui l'opzione pinch-to-zoom per ingrandire un video. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tutte le novità del nuovo aggiornamento di YouTube

L'ultimo aggiornamento di YouTube introduce una serie di novità molto interessanti, a partire da una modalità ambientale che modifica di volta in volta il colore dello sfondo dell'app in base a quelli del video in riproduzione, creando una maggiore omogeneità e aumentando la sensazione di immersione visiva. Un aggiornamento minore, ma sempre in ottica estetica, riguarda invece la modalità scura: i neri sono stati migliorati e resi ancora più scuri, perfetti per i dispositivi AMOLED.

Altre modifiche estetiche riguardano i diversi pulsanti Mi piace, Condividi e Scarica, che con questo aggiornamento di YouTube diventeranno più piccoli, una scelta pensata per spostare l'attenzione dell'utente sul video player. Anche il pulsante “Iscriviti” è stato rivisitato e sta ottenendo un design a forma di pillola in bianco e nero.

Passando alle funzionalità, l'aggiornamento di YouTube introduce l'opzione pinch-to-zoom per ingrandire un video, consentendo agli utenti di vedere maggiori dettagli. Arriva anche una modalità di ricerca molto più precisa, grazie alla quale sarà possibile trovare parti specifiche di un video in un batter d'occhio.

Il nuovo aggiornamento di YouTube è stato lanciato gradualmente per gli utenti Android e iOS e sarà disponibile per tutti nelle prossime settimane. Fateci sapere se lo avete già ricevuto qui in basso nei commenti!

