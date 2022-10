Uno smartwatch Wear OS a meno di 100€? Sì, con TicWatch Pro S!

Mobvoi presenta TicWatch Pro S (2021), una versione aggiornata del modello dello 2020 con varie migliore: andiamo a scoprire tutti i dettagli su caratteristiche, specifiche e prezzo ma anche i nostri consigli su come fare per risparmiare (in offerta lampo o con codice sconto)!

Aggiornamento 25/10: si torna a parlare del modello Pro S con una super offerta Amazon, al prezzo minimo storico. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

TicWatch Pro S (2021) ufficiale: tutto sul nuovo smartwatch con Wear OS

Design e display

Il design di TicWatch Pro S (2021) non cambia le carte in regola rispetto al precedente modello; le migliore sono tutte all'interno e riguardano in parte l'hardware e in parte il software.

Frontalmente, quindi, abbiamo nuovamente un pannello con tecnologia proprietaria Dual Display, una soluzione AMOLED da 1.39″ 400 x 400 pixel. Ancora una volta troviamo un corpo con impermeabilità IP68 e certificazione militare 810G.

Specifiche tecniche

Ancora una volta l'indossabile di Mobvoi è mosso dallo Snapdragon Wear 2100, accompagnato da 1 GB di RAM e 8 GB di storage (la memoria raddoppia rispetto ai 4 GB della precedente generazione). Presente all'appello il supporto NFC per i pagamenti con Google Pay, Google Assistant, il GPS/Glonass/Beidou/Galileo ed il Bluetooth 4.2.

Trattandosi di uno smartwatch con Wear OS, ovviamente è possibile godere di tutti i benefici del sistema di Big G. La batteria è un'unità da 415 mAh, ricaricabile tramite l'apposita dock.

Come ogni indossabile che si rispetti non mancano poi le classiche funzioni legate alla salute e al fitness. Rispetto al modello del 2020 vengono applicate alcune migliorie software con le funzioni VO2 Max, TicExercise 3.0 e TicSleep 2.0.

TicWatch Pro S (2021): prezzo ed occasioni (in offerta lampo o con codice sconto)

Il prezzo di listino di TicWatch Pro S (2021) è di 259.99€ ma ovviamente è possibile risparmiare con un'offerta lampo o un'occasione con codice sconto. Al momento il miglior prezzo è quello di Amazon, al minimo storico (93€).

Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa TicWatch (e non solo)? Allora iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web (in modo da non perdere nessuna occasione)!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il