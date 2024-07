Realme 13 Pro: le specifiche del mid-range svelate da una certificazione

Il lancio della serie Realme 13 Pro è ormai dietro l’angolo (in versione Globlal, ma per ora solo in India). Intanto arrivano i primi segnali anche dalla Cina e grazie alla certificazione TENAA possiamo scoprire qualcosa in più in merito alle specifiche dei nuovi modelli in arrivo.

Realme 13 Pro certificato dal TENAA: cominciamo a tracciare il profilo delle specifiche tecniche dei nuovi modelli della serie

Crediti: Realme

Il nuovo smartphone siglato RMX3989 è stato inserito in queste ore all’interno del database dell’ente cinese TENAA, con immagini e specifiche. Osservando il terminale è abbastanza chiaro che si tratti di Realme 13 Pro, la versione base della nuova gamma di fascia medio-alta. Il motivo è presto detto: il comparto fotografico del telefono è basato sul triplo modulo da 50 + 8 + 2 MP con un ultra-grandangolare ed un obiettivo macro. Sappiamo dai teaser e dalle conferme ufficiali che ci sarà un sensore principale LYT-701 da 50 MP, ma anche che avremo un teleobiettivo a periscopio LYT-600 da 50 MP; quest’ultimo sarà dedicato al fratello maggiore Realme 13 Pro+, quindi quello certificato dal TENAA è sicuramente il modello minore.

Quando alle altre specifiche, il telefono è equipaggiato con uno schermo AMOLED curvo da 6,7″ Full HD+ ed è mosso da un chipset octa-core con una frequenza massima di 2,4 Hz. Potrebbe trattarsi dello Snapdragon 7s Gen 2, lo stesso SoC di Realme 12 Pro+. La batteria è un’unità da 5.050 mAh, pare con ricarica da 45W (mentre la variante Pro+ salirebbe a 80W). Di seguito trovate le schede tecniche di entrambi gli smartphone, realizzate unendo i dettagli leak e le conferme ufficiali (e quindi si tratta di specifiche provvisorie).

Realme 13 Pro – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 161,3 x 73,9 x 8,2 mm per 188 grammi

Certificazione IP/

Display AMOLED curvo da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz

da (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (4 x 2,4 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55)

GPU Adreno 710

6/8/12/16 GB di RAM

di RAM 128/256/512 GB/1 TB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.050 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, GPS, USB Type-C, speaker stereo

Fotocamera HYPERIMAGE+ da 50 + 8 + 2 MP con LYT-701, OIS, ultra-grandangolare e macro, ottimizzazioni Ultra Clear Camera AI

da con LYT-701, OIS, ultra-grandangolare e macro, ottimizzazioni Selfie camera da 32 MP

Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5

Realme 13 Pro+ – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 161,3 x 73,9 x 8,2 mm per 188 grammi

Certificazione IP/

Display AMOLED curvo da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz

da (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (4 x 2,4 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55)

GPU Adreno 710

6/8/12/16 GB di RAM

di RAM 128/256/512 GB/1 TB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.050 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, GPS, USB Type-C, speaker stereo

Fotocamera HYPERIMAGE+ da 50 + 8 + 50 MP con LYT-701, OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo a periscopio LYT-600 (con zoom ottico 3X), ottimizzazioni Ultra Clear Camera AI

da con LYT-701, OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo a periscopio LYT-600 (con zoom ottico 3X), ottimizzazioni Selfie camera da 32 MP

Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5

