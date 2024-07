Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra: lancio rinviato, lo vedremo mai?

Solitamente, quando stanno per uscire smartphone come Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, le voci di corridoio si concentrano sullo svelare prima del tempo immagini, specifiche e prezzi. Nel caso del presunto pieghevole Ultra di Samsung non è andata propriamente così, con molti rumor che si sono focalizzati più sul “se e quando” che sul “come”. E anche a questo giro, quanto si vocifera in queste ore non riguarda le sue caratteristiche ma il fatto che ne sarebbe stato rinviata la presentazione.

Spuntano dubbi sulla possibilità che Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra venga presentato

Se vi rileggete questo articolo, potete notare la quantità di indiscrezioni contradditorie fra loro riguardanti l’esistenza di Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra. Sappiamo che il suo nome in codice sarebbe Q6A e che sarebbe siglato come SM-F958 e che sarebbe stato certificato, e non mancano dettagli sulle specifiche: display e batterie più grandi, scocca più sottile e forse memorie più capienti e fotocamere più performanti; i rumor parlano anche di una S Pen inclusa nella scocca, che però non andrebbe d’accordo con uno spessore ridotto.

Tutti indizi che ne confermerebbero l’esistenza, a poche ore da un evento Unpacked parigino durante cui sarà presentato Samsung Galaxy Z Fold 6 e che si diceva sarebbe stato affiancato in parallelo da un evento sud-coreano dove ne sarebbe stata presentata la variante Ultra; sì, perché in tutto ciò sappiamo anche che la sua disponibilità sarebbe esclusiva del Sud Corea.

Gli ultimi report ci dicono invece che Samsung ne avrebbe sospeso il lancio, e uno dei motivi sarebbe la rivalità con Honor Magic V3. Anch’esso sarà presentato in questi giorni, e si prevede che avrà una scheda tecnica decisamente competitiva e che sarà venduto anche in occidente, sfidando faccia a faccia il pieghevole Samsung. Il suo punto di forza sarà il record nell’essere il più sottile al mondo fra i foldable, aspetto decisamente importante per dei pieghevoli che rischiano sempre di essere troppo ingombranti rispetto ai telefoni classici.

A questo aggiungiamoci anche il fatto che Huawei abbia sorpassato Samsung nelle vendite, e il fatto che si vocifera che nei prossimi mesi sarà lei la prima a lanciare il primo tri-pieghevole della storia. A questo punto, se prima si vociferava che Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra potesse essere stato cancellato, adesso sembra che il suo lancio (per quanto rinviato) si farà, e forse sotto forma di Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim.

