Non solo aspirapolvere: Dyson presenta le nuove cuffie OnTrac

Dyson ha annunciato oggi il suo secondo paio di cuffie, questa volta senza maschera per il filtraggio dell’aria. Le nuove Dyson OnTrac, infatti, sono cuffie interamente votate alla personalizzazione, con gli utenti che potranno scegliere tra ben 2.000 potenziali combinazioni di colore grazie alla possibilità di cambiare qualsiasi elemento del dispositivo. L’arrivo sul mercato è previsto per quest’estate, con Dyson che proverà a proporsi come rivale delle AirPods Max di Apple.

Dyson OnTrac: cuffie con ANC e ben 2.000 potenziali combinazioni di colore

Crediti: Dyson

Le cuffie Dyson OnTrac sono dotate di cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 40 dB grazie ad un sistema ad otto microfoni che campiona il rumore esterno 384.000 volte al secondo, nel tentativo di eliminare qualsivoglia fastidio per lasciare che l’utente possa concentrarsi soltanto sulla propria musica preferita. Il design è molto particolare, perché consente di sostituire qualsiasi parte colorata con una del proprio colore preferito: in questo caso, infatti, si può arrivare fino a 2.000 combinazioni diverse con tutti i colori offerti da Dyson.

Le cuffie offrono un driver da 40 millimetri che riproducono frequenze da un minimo di 6 Hz a un massimo di 21 kHz per offrire un audio estremamente dettagliato, soprattutto nelle frequenze più basse. Le OnTrac possono essere controllate tramite un joystick per quanto riguarda la riproduzione, oppure con tocco sui padiglioni auricolari per l’attivazione e la disattivazione dell’ANC.

Crediti: Dyson

Tramite l’app MyDyson sarà possibile, inoltre, monitorare i livelli di esposizione al rumore e personalizzare le impostazioni dell’equalizzatore con preset come Bass Boost, Enhanced e Natural. La batteria, inoltre, fornisce un’autonomia di ben 55 ore anche con ANC abilitato, mentre la ricarica è affidata alla porta USB-C con ricarica rapida che in appena 10 minuti garantisce 2 ore e mezza di riproduzione.

Le Dyson OnTrac saranno disponibili a partire dal 1 agosto 2024 tramite il sito ufficiale al prezzo di 499.99$, con gli elementi per la personalizzazione che saranno venduti separatamente.

