vivo X90 e X90 Pro: data ufficiale per l’Europa

Aggiornamento 27/01: la data di vivo X90 Global è adesso ufficiale, trovate tutti i dettagli nell'articolo.

A distanza di pochissimo dalle prime certificazioni, che facevano già presagire un lancio internazionale, adesso è ufficiale: abbiamo la data di presentazione della serie vivo X90 in versione Global: i nuovi top di gamma del brand cinese stanno arrivando anche in Europa.

vivo X90 e X90 Pro Global: abbiamo la data di presentazione in Europa

Inizialmente era trapelata il 31 gennaio come data Global, ma l'annuncio della compagnia la smentisce, indicando invece il 3 febbraio come data ufficiale. Si parla poi di “serie X90”, quindi vedremo più modelli, ma a quanto pare in occidente arriveranno solo vivo X90 e X90 Pro e dovrebbe mancare all'appello la versione superiore Pro+. Sarà comunque interessante, perché con questi due smartphone assisteremo anche al debutto fuori dalla Cina del MediaTek Dimensity 9200, dopo il flop del Dimensity 9000.

Tuttavia, non avere vivo X90 Pro+ significa non avere uno smartphone che fra i suoi upgrade ha uno schermo LTPO con risoluzione Quad HD+, lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e soprattutto una fotocamera da 50+48+50+64 MP che lo pone come uno dei migliori camera phone in circolazione. Non sappiamo ancora quali saranno i prezzi per l'Europa, nonostante i primi prezzi Global trapelati, ricordando che in Cina X90 parte da circa 500€, X90 Pro da circa 680€ e X90 Pro+ da circa 880€.

