Recensione ECOVACS DEEBOT X1e OMNI prestazioni SORPRENDENTI e prezzo più accessibile

Quando si parla di Ecovacs ormai si parla di uno dei punti di riferimento nel mondo dei robot aspirapolvere, poco ma sicuro. Ed è così perché negli ultimi anni il brand è come se avesse una marcia in più rispetto alla stragrande maggioranza dei suoi competitor, grazie alla quale è riuscito a produrre dispositivi intelligenti, potenti e di ottima qualità. Non per niente, il Deebot X1 Omni è uno dei migliori robot aspirapolvere che abbiamo mai avuto modo di provare, il cui unico freno è sempre stato solo uno: il prezzo di vendita di certo non economico.

Certo, la qualità e l'innovazione si pagano, c'è poco da fare, e sì, il Deebot X1 Omni di Ecovacs è l'unico robot aspirapolvere in grado di competere (e superare in alcune caratteristiche) con il Roborock S7 Pro Ultra, ma che si tratti di un modello non di certo adatto a tutte le tasche è un dato di fatto.

Per questo, un po' in sordina, il brand ha presentato un nuovo modello più economico che porta con sé gran parte delle caratteristiche dell'X1 Omni, ma ad un prezzo più accessibile: è il nuovo Ecovacs Deebot X1e Omni, ha sempre 5000 Pa, un sistema di mappatura 3D ed una base di ricarica in grado di contenere sia i contenitori dell'acqua che un sacchetto per la pulizia automatica, ma fa a meno di un paio di funzionalità viste nell'X1 Omni, delle quali parleremo a breve. Vediamo assieme come va, e quali sono le principali differenze con il fratello maggiore.

Recensione Ecovacs Deebot X1e Omni

Design e materiali

Da un punto di vista di design e materiali, l'Ecovacs Deebot X1e Omni è molto simile all'X1 Omni. Le dimensioni dei due robot sono praticamente le stesse, entrambi dispongono della torretta laser per la navigazione e la mappatura, ed entrambi utilizzano dei mop rotanti di nuova generazione in grado di ruotare per 180 volte al minuto.

Il colore però è diverso, e questo sia per quanto riguarda il robot che per quanto riguarda la base di ricarica: mentre la versione più costosa è realizzata con una colorazione tendente al grigio scuro, l'Ecovacs Deebot X1e Omni invece è bianco, il che lo rende leggermente più sensibile allo sporco, ma gli permette di essere integrato in maniera più naturale nell'arredamento di casa. Ed è una cosa molto importante soprattutto perché la base di ricarica e auto-svuotamento è decisamente grande.

Ed è grande per un motivo ben preciso. Proprio come abbiamo visto con l'X1 Omni, la base di ricarica integra due contenitori per l'acqua (uno per quella pulita, l'altro per quella sporca) che hanno una capacità di 4 litri l'uno, e nella parte inferiore è dotato di un sacchetto per lo sporco da 3 litri.

C'è però una piccola ma sottile differenza tra i due modelli, che è una delle caratteristiche alle quali Ecovacs ha deciso di rinunciare sulla versione più economica del robot: mentre la stazione di ricarica dell'X1 Omni è in grado di riempire automaticamente il serbatoio dell'acqua del robot, nell'Ecovacs Deebot X1e Omni la funzione “auto-refill” non è disponibile, il che vuol dire che i mop del robot verranno inumiditi direttamente dalla stazione e non dal robot stesso.

Per questo sull'Ecovacs Deebot X1e Omni scompare il “water-injet”, ossia il connettore con il quale la stazione dell'X1 Omni ricarica il robot di acqua. In termini pratici, il punto è questo: mentre la versione più costosa può inumidire i mop in maniera “semi-autonoma”, il nuovo Ecovacs Deebot X1e Omni di tanto in tanto dovrà tornare alla base di ricarica per pulire ed inumidire i mop, allungando leggermente i tempi di pulizia generale. Per lo stesso ambiente, l'Ecovacs Deebot X1e Omni impiega un tempo superiore di circa il 10% rispetto al modello più costoso, ma con i medesimi risultati in termini di prestazioni e pulizia.

Visti inferiormente però, i due robot sono praticamente identici: entrambi i modelli hanno una grande spazzola centrale affiancata da due spazzole rotanti laterali e, come già accennato, entrambi dispongono di due grandi mop rotanti in grado di ruotare 180 volte al minuto e che, grazie ad un meccanismo che accentua la pressione sul pavimento, garantiscono una pulizia molto più profonda rispetto ai mop tradizionali, compresi quelli che vibrano.

Nella zona anteriore dell'Ecovacs Deebot X1e Omni poi, è presente l'ottimo sistema AIVI 3D, che permette al robot di imparare dalle sue attività quotidiane di pulizia e riconoscere gli oggetti domestici selezionati che potrebbero ostruire il percorso dei robot convenzionali per la pulizia dei pavimenti (come cavi, scarpe, pantofole, pattumiere, calze, ecc.): è un sistema decisamente funzionale, grazie al quale il robot è anche in grado di riconoscere gli escrementi degli animali domestici ed evitarli e che sfrutta un database di oggetti riconosciuti che nel tempo sta crescendo esponenzialmente. Il tutto è possibile grazie ad un sensore 3D e ad una fotocamera 960p che, tra le altre cose, si potrà utilizzare anche come una vera e propria telecamera di sicurezza.

Sollevando la copertura superiore del robot si potrà accedere al contenitore per lo sporco da 400 ml che no, non è il più capiente in circolazione, ma poco importa: grazie alla stazione di ricarica Ecovacs Deebot X1e Omni è in grado di auto-pulirsi, quindi la capienza del contenitore integrato nel robot stesso è praticamente irrilevante. E si auto-pulisce grazie ad un sacchetto da ben 3 litri che è stato sapientemente posizionato in un cassetto nella zona inferiore della torretta per la ricarica, e che è in grado di garantire un'autonomia di circa 2/3 mesi.

I contenitori per l'acqua sono da 4 litri, sono accessibili alzando il coperchio superiore della base di ricarica ed il loro concetto di funzionamento è semplice: prima di ogni lavaggio andrà riempito quello dell'acqua pulita, al termine di ogni lavaggio andrà svuotato quello dell'acqua sporca. Dopodiché, durante il processo di pulizia, l'Ecovacs Deebot X1e Omni andrà a risciacquare e pulire i due mop rotanti ad intervalli costanti.

Caratteristiche e funzionalità

Ad animare l'Ecovacs Deebot X1e Omni ci pensa un motore OZMO Turbo 2.0 in grado di garantire una potenza d'aspirazione di ben 5000 Pa. Ed è una potenza eccezionale, che gli garantisce ottime prestazioni in aspirazione, al pari di quelle che troviamo sia sulla versione più costosa che sulla versione Turbo della lineup.

La cosa bella è che grazie al sistema AIVI 3D tutto il processo di pulizia viene ottimizzato profondamente ed è anche possibile attivare una funzionalità nell'applicazione, che è stata inserita nella sezione LAB assiema al riconoscimento degli escrementi degli animali domestici, con la quale è stato praticamente risolto il problema delle particelle “spostate” dalla presa d'aria laterale: se ricordate bene, in tutti i robot aspirapolvere che abbiamo testato, abbiamo sempre evidenziato il problema dell'aria che fuoriesce dal robot in fase di aspirazione e che, in soldoni, tende a spostare le particelle presenti sul pavimento rendendo più complessa la pulizia, ebbene grazie all'AIVI 3D e all'intelligenza artificiale, nell'Ecovacs Deebot X1e Omni il problema è stato praticamente risolto.

Insomma, c'è davvero nulla da criticare all'aspirazione del nuovo robot di Ecovacs, sia in quanto a potenza nuda e cruda, sia in quanto a pulizia lungo i bordi: grazie a due spazzole laterali rotanti che, tra l'altro, sono decisamente più lunghe della media e che sono coadiuvate da un'ulteriore funzionalità che sfrutta l'AI, l'Ecovacs Deebot X1e Omni è in grado di pulire molto bene anche in prossimità dei battiscopa.

L'unico vero grande limite sta nel fatto che, data l'altezza della torretta laser, potrebbe avere difficoltà nell'entrare sotto i mobili più bassi, ma per il resto in quanto ad aspirazione questo modello non è secondo a nessuno.

Ottimo anche il sistema di lavaggio che, sì, è in grado di eliminare anche le macchie più persistenti presenti sul pavimento, al patto che si utilizzino tutte le funzionalità dell'applicazione. In base alla mia esperienza, il consiglio che posso darvi è quello di procedere alla pulizia completa del pavimento “tradizionale” qualora la superficie non sia troppo macchiata, qualora invece sia necessaria una pulizia più profonda, sarà necessario attivare nell'app la funzione “lavaggio profondo” e la voce “x2” nella sezione pulizia: in questo modo, non solo il robot pulirà il pavimento seguendo un reticolato molto più stretto, ma passerà due volte, in maniera perpendicolare, su tutta la superficie.

C'è da dire però che la mancanza di un serbatoio interno al robot si fa un po' sentire, e non tanto in termini di pulizia quanto nella durata del processo stesso: ad intervalli regolari l'Ecovacs Deebot X1e Omni tornerà sulla stazione per pulire e bagnare i mop, il che tenderà a rendere la pulizia un po' più lunga.

Infine, al termine di tutto il processo, il robot tornerà sulla stazione di ricarica, si auto-pulirà (sia per quanto riguarda la polvere che per quanto riguarda i MOP) ed inizierà ad asciugare i panni di lavaggio con l'aria calda: nell'app si può decidere anche la durata dell'asciugatura, che può durare 2, 3 o 4 ore.

Ma le funzionalità del Deebot X1e Omni non finiscono qui. Grazie ai tanti sensori, il dispositivo può essere utilizzato come telecamera di sicurezza, con tanto di audio a due vie, possibilità di registrare video o scattare foto, e controllo remoto in modo da farlo girare manualmente nella stanza. È possibile utilizzare la telecamera e vedere il flusso video anche quando il robot sta pulendo casa, ed il riconoscimento degli oggetti e degli ostacoli è davvero perfetto: grazie all'AI, dopo la prima mappatura della casa, si potranno vedere ad esempio le posizioni del water e di altri mobili: un particolare che verrà sfruttato anche da un'altra funzionalità della quale parleremo a breve.

Applicazione

Come tutti i prodotti dell'azienda, anche il Ecovacs Deebot X1e Omni viene gestito con l'app Ecovacs Home. È un'app che conosciamo bene e che negli anni è diventata sempre più ottimizzata. Certo, continuano ad esserci dei piccoli problemi di traduzione, ma per il resto si tratta di un sistema che funziona decisamente bene.

Tramite l'app è possibile gestire le tipiche impostazioni del robot, come la quantità di acqua utilizzata, la potenza di aspirazione, la frequenza di pulizia dei due mocio etc. Si possono impostare pulizie programmate e si può cambiare la lingua parlata dal robot: insomma, in Ecovacs Home si trovano tutte le funzionalità che ci si aspetterebbe da un prodotto del genere.

Ma non finisce qui: oltre alla possibilità di gestire la funzione di videocamera, con l'applicazione è possibile sfruttare ed impostare altre due novità, uniche nel loro genere. Ecovacs Deebot X1e Omni è il primo robot aspirapolvere ad integrare un assistente digitale del tutto indipendente da quello di Google ed Amazon: ok, si potrà comunque associare ad Assistant ed Alexa, ma dicendo la parolina magica “Ok Yiko”, seguita da un comando, gli si potrà per esempio dire di “pulire sotto il divano”, o di andare a lavorare in una zona ben precisa della casa. E questo è possibile proprio perché il Deebot X1e Omni è in grado di riconoscere gli oggetti.

Inoltre, sempre tramite l'applicazione, è possibile accedere ad una ricostruzione in 3D della propria casa, che si potrà ulteriormente personalizzare inserendo tutta una serie di oggetti di arredo che andranno a personalizzare il sistema di riconoscimento integrato.

Ora, bisogna essere sinceri su tutto questo: è un sistema che porta la tecnologia dei robot aspirapolvere avanti di almeno 3/4 anni, ma è un sistema non proprio perfetto. Ad esempio, nella ricostruzione 3D della mappatura del piano superiore della mia abitazione, il Deebot X1e Omni ha avuto qualche problema nella creazione della planimetria, posizionando qualche parete di troppo e non riuscendo a generare in maniera precisa la disposizione delle stanze.

Insomma, dal punto di vista prettamente funzionale il Deebot X1e Omni è decisamente l'unico modello ad integrare tutta questa tecnologia e difficilmente vedremo nel mercato un competitor in grado di eguagliarlo. Peccato però che quando la tecnologia si fa più complessa, anche il lavoro di ottimizzazione diventa più difficile: ed è proprio su questo che quelli di Ecovacs devono ancora lavorare. Sia chiaro, quello della mappatura automatica è un problema che si può risolvere modificando manualmente la mappa, però da un prodotto del genere mi aspetto un qualcosa di più preciso.

Autonomia della batteria

Ad animare il Deebot X1e Omni ci pensa una batteria da 5200 mAh che no, non è la più grande vista in un robot aspirapolvere, ma fa bene il suo lavoro: nei miei test ho calcolato che, con un'unica carica ed utilizzando il robot con la massima potenza d'aspirazione e la massima quantità di acqua, il Deebot X1e Omni è andato avanti per oltre 120 minuti di funzionamento. Ottime prestazioni quindi, che al minimo della potenza di aspirazione e di frequenza di risciacquo dei mop, supera di gran lunga le 4 ore.

Ciò che invece è molto lento è il tempo di ricarica: data la capienza della batteria, per una ricarica completa possono volerci circa 5 ore.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita dell'Ecovacs Deebot X1e Omni è di 1299 euro ma, tramite il box in basso, dal 27 al 28 gennaio potrete acquistarlo con un super sconto di 400 euro su Amazon, che farebbe scendere la cifra a 899 euro tondi tondi. Inoltre, dal 27 al 29 gennaio (compreso) chiunque acquisterà il nuovo robot di Ecovacs riceverà in regalo una giftcard Amazon da 50 euro, un sacchetto di ricambio, il Buddy Kit Deebot, un'ulteriore soluzione detergente da 1 litro e dei mop aggiuntivi per il lavaggio dei pavimenti.

E insomma è un prodotto che si fa pagare, è vero, ed effettivamente un robot “tradizionale” di buona qualità potrebbe costare intorno ai 500 euro , ma richiederà lo svuotamento manuale dello sporco ed il lavaggio dei panni di lavaggio. Ecovacs Deebot X1e Omni invece fa tutto da solo, ed è dotato di tutte le tecnologie necessarie per evitare il formarsi di cattivi odori dovuti all'acqua e per garantire una pulizia completa della casa con il minimo intervento “umano”.

Io lo sto provando ormai da tempo, ed in casa ho 4 cani: devo dire che mi ha svoltato le giornate. Grazie alla sua potenza d'aspirazione, l'ottimo sistema di mappatura ed un lavaggio dei pavimenti di ottima qualità, ormai non mi devo più preoccupare praticamente di nulla. Certo, ha qualche funzionalità in meno rispetto al top di gamma della lineup ma, soprattutto al prezzo scontato, qualora vi servisse un dispositivo del genere, Ecovacs Deebot X1e Omni è sicuramente la migliore scelta del mercato.



N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il