Samsung presenta Ready Care, la tecnologia per auto per una guida più sicura

Al Consumer Electronics Show di Las Vegas, Samsung ha presentato due nuove tecnologie realizzate in collaborazione con Harmon. Da un lato Ready Tune, e dall'altro Ready Care, una speciale tecnologia che ricorre a diversi strumenti in modo tale da garantire un'esperienza di guida che sia più sicura e più confortevole. Scopriamone di più in questo articolo.

Cos'è e come funziona Ready Care, la nuova tecnologia per una guida più sicura

Iniziamo dalla tecnologia più semplice da descrivere, Samsung Ready Tune. Questa ricorre a delle tecnologie acustiche proprietarie per apportare delle modifiche al sistema audio di base per offrire un'esperienza di ascolto più avanzata. Il tutto sarà a portata di clic: basterà premere un pulsante specifico per attivare questa modalità e godere di un suono ottimizzato.

Un esempio? Ready Tune introdurrà una speciale modalità Live specifica per le esibizioni dal vivo, ideale per chi vuole calarsi nell'emozione e nella bellezza dell'acustica tipica di un concerto; oppure la modalità Talk, che migliora i contenuti parlati come podcast, audiolibri e conversazioni telefoniche.

Dall'altra parte, Ready Care è una tecnologia molto più sofisticata, che utilizza sensori e telecamere installate all'interno dell'automobile, ma anche una serie di informazioni elaborate da dispositivi indossabili come potrebbe essere un Samsung Galaxy Watch, per determinare lo stato mentale del conducente. In particolare, questa tecnologia può rilevare distrazione cognitiva, distrazione visiva e stanchezza e di conseguenza modificare una serie di impostazioni del veicolo per garantire una maggiore sicurezza di guida.

Ad esempio, se il sistema rileva che il conducente è assonnato, può regolare il volume dell'audio, l'illuminazione dell'auto e il livello dell'aria condizionata per tenerlo sveglio. Allo stesso modo, se il sistema rileva che il conducente è stressato (attraverso i dati forniti dal Galaxy Watch), abiliterà una funzione chiamata Stress-Free Routing che fornisce un percorso di navigazione meno trafficato e meno problematico dal punto di vista delle condizioni meteorologiche, per tenere sotto controllo i livelli di stress.

Infine, c'è la modalità Relax. Questa si avvale dell'ausilio di Samsung SmartThings per controllare eventuali dispositivi della smart home cole luci, TV e aria condizionata e regolare le loro impostazioni poco prima che il conducente rientri, così da trovare a casa un'atmosfera molto più rilassante.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il