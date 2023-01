Samsung Galaxy A54 e A34 svelati da EvLeaks: eccoli nei nuovi render

Il mese di febbraio poterà con sé una grande novità per Samsung: la nuova serie di punta S23 sarà protagonista del prossimo evento unpacked, finalmente confermato dalla stessa compagnia. Tuttavia ci saranno aggiunte anche per quanto riguarda la fascia media del brand, anche se al momento non è dato di sapere quanto. Nel frattempo Samsung Galaxy A54 e Galaxy A34 sono protagonisti di un nuovo leak, che ne comincia a svelare il design.

Samsung Galaxy A54 e A34 tra immagini e specifiche: cosa sappiamo finora

A34 e A54 (leak)

Si parla già da tempo delle possibili specifiche dei nuovi modelli della serie A di Samsung, ma mancavano dettagli in merito all'aspetto dei due smartphone. Ora Evan Blass – leaker decisamente affidabile – ha fugato i primi dubbi relativi al look: Samsung Galaxy A54 adotterà uno schermo simile a quello del predecessore, con un punch hole centrale; anche Samsung Galaxy A34 attingerà alla generazione passata, offrendo ancora una volta un pannello con notch a goccia.

Samsung Galaxy A53 5G

ll design della cover posteriore di A54 non è stato ancora svelato, mentre per quello di A34 è già presenta un presunto render nell'inedita incarnazione Lime. Osservando le immagini leak di Evan Bass è possibile notare proprio una particolare colorazione Lime intorno ai bordi: si tratta della nuova versione che sarà disponibile per entrambi i terminali.

Samsung Galaxy A34 (leak)

Passando alle specifiche, Samsung Galaxy A34 dovrebbe fare affidamento sul chipset Dimensity 1080 di MediaTek oppure sull'Exynos 1280; frontalmente ci sarebbe uno schermo AMOLED da 6.5″ Full HD+ a 90 Hz mentre il tutto sarebbe alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 25W. Si parla poi di una tripla camera da 48 MP e della resistenza di tipo IP67.

Il modello maggiore Galaxy A54 sarebbe basato invece sul SoC proprietario Exynos 1380 ed avrebbe dalla sua un pannello AMOLED da 6.4″ Full HD+ a 120 Hz, una fotocamera da 50 MP, 5.100 mAh di batteria, ricarica da 25W e certificazione IP67.

