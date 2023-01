Samsung ci ripensa: ecco perché non ci sarà Galaxy S24+

Per parafrasare la celebre frase di Highlander: Samsung Galaxy S24, ne rimarranno soltanto due. Le ultime notizie che gravitano attorno alla compagnia sud coreana la ritraggono come una realtà che sta riorganizzando e ridimensionando la sua struttura e la sua produzione per cercare di arginare le difficoltà riscontrate nel 2022. In rete si dice che Samsung avrebbe deciso di cancellare diversi modelli dal suo catalogo, come nel caso della celebre Fan Edition ma anche le varie serie A2x, A6x, A7x, A8x e A9x. E a quanto pare i tagli alla produzione riguarderebbero anche vittime illustri, come nel caso dei futuri top di gamma che vedremo presentati a inizio 2024.

Samsung Galaxy S24: la compagnia rivede i piani di commercializzazione delle varianti

Era il 2019 quando venivano presentati Samsung Galaxy S10, S10+ e S10 5G, un trittico di flagship che è stato rimodellato e reiterato negli anni successivi. A partire dal 2020, tutti gli anni abbiamo avuto tre top di gamma della serie S, un tris composto dal modello base, quello Plus e quello Ultra. Tutti i produttori di smartphone, che siano Android o Apple, hanno sempre più diversificato la proposta, creando modelli per tutte le tasche anche nella fascia più alta. Samsung è stata un'apripista in tal senso, arrivando nel 2022 ad avere non soltanto i tre top di gamma annuali ma anche la serie di pieghevoli Z Fold e Z Flip.

Pur avendo cancellato la serie Note, avere così tanti modelli rivolti al mercato premium comporta un rischio, specialmente in un momento come quello attuale di crisi economica. È evidente che Samsung non se la stia passando benissimo: mettendo da parte i comunque non trascurabili problemi produttivi, la concorrenza di Apple si sta dimostrando sempre più spietata. Le previsioni dicono che le vendite di iPhone dovrebbero superare quelle di Samsung e di tutti gli altri produttori principali, con Cupertino che si aggiudicherebbe oltre il 50% del mercato mondiale dei top di gamma.

Vuoi per la concorrenza, vuoi per il suddetto ridimensionamento, fonti sudcoreane affermano che nel prossimo futuro dovrebbero arrivare cambiamenti significativi, ovvero che non ci sarebbe più un modello Plus dalla serie S24. Nei progetti interni di Samsung, la serie S24 è soprannominata “DM” e conta due modelli, DM1 e DM3, mentre di DM2 non vi sarebbe traccia.

S22+ only accounts for 17% of the sales of the S22 series, which is really embarrassing. It may not be a bad thing for Samsung to remove S24+ — Ice universe (@UniverseIce) January 11, 2023

Per il momento si parla di “buona probabilità” che ciò accada, pertanto prendete la notizia con le pinze, ma è un cambio di strategia che risulta logico anche in virtù delle performance di mercato. Secondo il leaker Ice Universe, infatti, un telefono come Samsung Galaxy S22+ ha ottenuto soltanto il 17% delle vendite dell'intera serie S22: rispetto al modello più economico, quello Plus ha lo stesso SoC e la stessa fotocamera e l'unico Plus è rappresentato dalle maggiori dimensioni e dalla ricarica più rapida. Ma dato che parliamo di un modello che di listino supera i 1.000€, chi ha tale disponibilità economica è probabilmente più propenso a optare per il modello Ultra, che vanta una dotazione hardware di maggiore livello.

