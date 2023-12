TRIPLO SCONTO per Samsung Galaxy S23 FE: è lui lo smartphone da regalare a Natale!

A volte trovare il regalo perfetto per Natale è più semplice di quello che ci si aspetta: capitare al momento giusto diventa facilissimo, specialmente se ci mette lo zampino un grande nome come quello di Samsung. Lo store ufficiale ha lanciato un’iniziativa davvero imperdibile, che lascia poco spazio ai dubbi: è Samsung Galaxy S23 FE lo smartphone da regalare a Natale grazie al triplo sconto che fa scendere il prezzo al minimo!

Crediti: Samsung

Dopo aver saltato una generazione, la gamma FE è tornata ed è più in forma che mai. Samsung Galaxy S23 FE è stato uno degli smartphone più attesi da parte degli amanti del tech e degli appassionati dell’azienda: si tratta di un vero e proprio flagship economico, con specifiche al top, l’iconico design della gamma Galaxy S23 ed un prezzo allettante.

Il dispositivo presenta dimensioni compatte ed un corpo maneggevole con tanto di impermeabilità IP68; il display Dynamic AMOLED da 6.4″ a 120 Hz garantisce un’esperienza visiva chiara e senza il rischio di affaticare gli occhi mentre le performance sono garantite dall’Exynos 2200. La fotocamera da 50 MP è pensata per scatti mozzafiato, anche grazie al supporto di un ultra-grandangolare e di un teleobiettivo 3X. Infine la ricarica wireless permette di essere liberi dall’ingombro dei cavi (in alternativa, non manca la ricarica wireless da 25W).

Crediti: Samsung

Il prezzo di Samsung Galaxy S23 FE scende a soli 584€ (da 719€ di listino) grazie al triplo sconto presente nel shop ufficiale. Basta utilizzare il codice GALAXY4U per ottenere il primo sconto del 10%; il secondo è visibile direttamente nel carrello e permette di risparmiare il 5%. Per concludere in grande basta effettuare il login con il proprio Account Samsung (o crearne uno) per ricevere un ulteriore sconto del 5%. Con tutte e tre le promozione attive il prezzo sarà di 584€: si tratta della migliore occasione dedicata al nuovo modello della famiglia FE. Il regalo di Natale perfetto è servito! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

