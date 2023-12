Come gli smartphone, le vendite delle cuffie TWS salgono solo se “di lusso”

Evidentemente è un trend che non riguarda solamente gli smartphone: mi riferisco alla tendenza alla fascia premium che sta interessando il mercato delle cuffie TWS. Così come nel settore telefonico, anche chi ha acquistato prodotti audio nel Q3 2023 ha preferito spendere di più per avere un dispositivo di fascia alta. Ciò nonostante, il mercato ha subito un calo annuale delle vendite del -3%, per un complessivo di 110 milioni di unità spedite su scala globale.

Calano le vendite per le cuffie TWS, ma chi le compra preferisce spendere di più

Di questi milioni di prodotti spediti, il 73% delle vendite sono proprio cuffie TWS, sempre più apprezzate e acquistate rispetto a quelle wireless tradizionali. Come afferma Jack Leathem di Canalys, “la domanda di dispositivi audio personali intelligenti rimane solida nonostante il calo di questo trimestre“; ciò nonostante, ci sono grandi differenze fra regioni.

In Europa occidentale e USA il calo è stato del -10% e -12%, con un “difficile contesto economico locale” che ha spinto le aziende a saltare il rilascio annuale dei prodotti di punta ed estendere il ciclo d’aggiornamento di quelli già in commercio. Al contrario, “le regioni emergenti sono in forte espansione, con la maggior parte dei volumi in crescita a doppia cifra“, con “l’accesso a una buona qualità audio a prezzi più bassi che ha portato a un ritorno alla crescita in Cina dopo cinque trimestri di declino“.

In Cina è stata Huawei a dare la maggior spinta, anche grazie alla crescita dei suoi smartphone che di riflesso ha fatto crescere anche il resto dell’ecosistema. È andata bene anche a Xiaomi e Sony, rispettivamente in crescita del +22% e +11%, mentre non si può dire lo stesso per Apple e Samsung, in calo del -7% e -14%.

È previsto che le vendite risalgano nel corso dell’ultimo Q4 2023, spinte dallo shopping natalizio. Ed è interessante notare che le fasce di mercato maggiormente in crescita sono quelle più costose: +30% per i prodotti sopra i 300$, +21% per quelli sopra i 200$, mentre il calo più incisivo (-16%) è stato nella fascia 100-199$, in favore di un più modesto -1% e -4% per quelle 50-99$ e sotto i 50$.

