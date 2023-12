Samsung Galaxy S23 FE arriva in Italia, e ci sono anche le Buds FE

Ci sono voluti quasi due mesi di attesa, ma adesso Samsung Galaxy S23 FE e Galaxy Buds FE sono ufficialmente disponibili all’acquisto anche in Italia. L’edizione Fan Edition era momentaneamente sparita dopo che la serie Galaxy S22 non lo aveva portato sugli scaffali, al contrario di S20 ed S21, al punto che si pensava fosse stata cancellata. Così non è stato, e non soltanto è stata riproposta in veste di smartphone ma anche di cuffie true wireless ad accompagnarlo.

Samsung porta in Italia Galaxy S23 FE e Galaxy Buds FE: ecco novità e prezzi

Crediti: Samsung

Come già specificato nell’articolo dedicato, Samsung Galaxy S23 FE è certificato IP68 e ha uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,4″ Full HD+ a 120 Hz con sensore ID ottico, vetro Gorilla Glass 5 e frame in alluminio. La dotazione si basa sull’Exynos 2200, con una batteria da 4.500 mAh con ricarica 25W e anche in modalità wireless, mentre la tripla fotocamera è da 50+12+8 MP con ultra-grandangolare, teleobiettivo 3x e selfie camera da 10 MP.

Samsung Galaxy S23 FE è acquistabile dal 6 dicembre a 719€ nelle colorazioni Mint, Cream, Graphite e Purple presso i negozi degli operatori selezionati. C’è poi il bundle con Galaxy Buds FE a 739€, con disponibilità sullo store ufficiale Samsung, Amazon Italia e nelle catene di elettronica.

Crediti: Sammobile

Conoscevamo già anche le Samsung Galaxy Buds FE, già disponibili al prezzo di 109€ nelle colorazioni Graphite e White. Sono cuffie true wireless dal design in-ear con alette in silicone per l’indossabilità, e sono contenute in una custodia di trasporto orizzontale. Hanno la tecnologia di cancellazione attiva del rumore, usando l’intelligenza artificiale e i tre microfoni per rimuovere il rumore ambientale e migliorare anche la qualità microfonica. Hanno un’autonomia di 8,5 ore (30 ore con la custodia), connettività Bluetooth 5.2 e controlli touch.

