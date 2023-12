Spostamenti agili e green con AOVOPRO TUYA, il monopattino elettrico a soli 211€

Per i tuoi spostamenti green non è necessario spendere una fortuna, ma esistono delle soluzioni economiche ed affidabili, perfette per muoversi agilmente (e con comodità) in città. AOVOPRO TUYA è un monopattino elettrico dal prezzo accessibile e con questo codice sconto diventa imperdibile: un regalo di Natale perfetto!

Codice sconto AOVOPRO TUYA: il monopattino elettrico per i tuoi spostamenti in città, a prezzo stracciato

Crediti: AOVO

Dotato di un corpo pieghevole ed una struttura in lega di alluminio (per un corpo leggero ma robusto), AOVOPRO TUYA è un monopattino elettrico adatto agli spostamenti in città. Il veicolo monta un motore da 350W, pneumatici da 8,5″ (con struttura anti-slittamento a nido d’ape) ed una batteria da 36V 10.5Ah; il tutto si traduce in un’autonomia fino a 16 km e la possibilità di affrontare salite con pendenza fino a 20°. Il manubrio ospita una display LCD dove visualizzare tutti i parametri (batteria, velocità e così via). Presenti all’appello anche i controlli tramite app (Tuya), un sistema con doppi freni e la certificazione IP65 (per la resistenza ad acqua e polvere).

Crediti: AOVO

Il monopattino elettrico AOVOPRO TUYA scende a 211€ con codice sconto: l’occasione arriva da Banggood mentre la spedizione gratis dall’Europa è un ghiotto incentivo (significa che il veicolo arriverà in tempo per Natale, ordinando adesso). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

