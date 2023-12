ILIFE V3X aspira lo sporco, lava i pavimenti e costa meno di 150€

Arriva un’occasione super dedicata ad un robot aspirapolvere 2 in 1 completo ed economico. ILIFE V3X è una soluzione budget per le pulizie smart e grazie al nuovo codice sconto dedicato diventa ancora più conveniente. Ma non fatevi ingannare perché il fatto che il prezzo sia vantaggioso non significa che non siano presenti caratteristiche e funzioni di tutto rispetto!

ILIFE V3X è un alleato prezioso per le pulizie di casa: risparmia con questo codice sconto!

Crediti: ILIFE

Economico, compatto e completo: questo è ILIFE V3X, un robot aspirapolvere pensato per dare una mano nelle pulizie. Il dispositivo aspira lo sporco con una potenza di 3.000 PA (un ottimo valore per una soluzione budget) e funge anche da lavapavimenti grazie al contenitore per l’acqua. La batteria da 2.900 mAh garantisce fino a 120 minuti di autonomia mentre grazie ai controlli smart (il robottino si collega al telefono tramite l’app dedicata) è possibile impostare percorsi di pulizia personalizzati, zone off limit e tanto altro. Inoltre non manca il supporto ai comandi vocali con Alexa e Google Assistant.

Crediti: ILIFE

Il robot aspirapolvere ILIFE V3X scende di prezzo con il nuovo codice sconto di Geekbuying: bastano solo 141€ per portarsi a casa un alleato prezioso nelle pulizie, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

