Samsung Galaxy A54 e A53: disponibile l’app Camera Assistant | Download

Samsung l’aveva annunciato mesi fa: l’app Camera Assistant non è più esclusiva dei camera phone, come dimostrano smartphone quali Samsung Galaxy A54 e A53. Con il rilascio dell’ultimo aggiornamento basato su One UI 6.0 e Android 14, il team di sviluppatori della compagnia sud-coreana ha confermato quanto dichiarato in precedenza, espandendo la compatibilità dell’applicazione anche a smartphone meno avanzati sul livello fotografico.

Camera Assistant è adesso disponibile su Samsung Galaxy A54 e A53

Essendo stati entrambi aggiornati alla One UI 6.0, sia Samsung Galaxy A54 che A53 possono adesso utilizzare Camera Assistant, duo a cui dovrebbe aggiungersi a breve Galaxy A73.

Per chi non la conoscesse, Camera Assistant serve per personalizzare l’app fotografica, aggiungendo e modificando scorciatoie e opzioni. Per esempio, può essere utilizzata per attivare/disattivare funzioni come Auto HDR e Photo Softening, aggiungere la scorciatoia per lo zoom 2x, utilizzare la correzione della lente ultra-grandangolare, velocizzare lo scatto col tasto Shutter, dare più priorità all’autofocus e altro ancora.

Scarica Samsung Camera Assistant

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le