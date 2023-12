OnePlus 12R: scheda tecnica, prezzo e uscita

Aggiornamento 13/12: svelate le specifiche fotografiche, le trovate nell’articolo.

All’orizzonte si intravede già un nuovo modello della serie R, quello che sarà a tutti gli effetti il nuovo esponente per la fascia alta economica del produttore cinese. Dopo aver fatto conoscenza del modello di punta, OnePlus 12, scopriamo anche l’esistenza di una variante più accessibile ma sempre degna di attenzione. OnePlus 12R avrà specifiche tecniche di livello: ecco tutto quello che sappiamo finora, anche in merito a design, prezzo e uscita sul mercato.

OnePlus 12R all’orizzonte: tutto quello che sappiamo sul nuovo flagship

Design e display

Rispetto al predecessore 11R, OnePlus 12R non sembra presentare particolari differenze estetiche, riproponendo gli stessi stilemi. Posteriormente vediamo il modulo fotografico di ultima generazione OnePlus, spostato sulla sinistra con una sezione circolare che si ricollega al frame laterale, laddove è presente anche l’iconico Alert Slider. Davanti, invece, non ci sarebbe un pannello curvo bensì piatto, un Fluid AMOLED da 6,78″ 1.5K (2.772 x 1.240 pixel) con refresh rate a 120 Hz e sensore ID ottico al di sotto.

Lo schermo offrirebbe una luminosità di picco oltre i 3.000 nit, sicuramente un bel passo avanti per la visibilità sotto al sole (il modello 11R raggiunge i 1.450 nit). Inoltre rispetto al precedessore avremo dei materiali “più premium”: il frame perimetrale passerà dalla plastica al metallo, per un’effetto finale raffinato (ed una maggiore resistenza).

Specifiche tecniche e fotocamera

Ad alimentare OnePlus 12R ci sarebbe l’ultimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, SoC a 4 nm TSMC comprensivo di CPU octa-core Kryo (1 x 3,2 GHz + 2 x 2,8 GHz A715 + 2 x 2,8 GHz A710 + 4 x 2,0 GHz A510) e GPU Adreno 740. Lato memorie dovremmo avere fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile, e il tutto sarebbe coadiuvato da una più capiente batteria da 5.500 mAh (contro i 5.000 mAh di 11R) con ricarica SuperVOOC nuovamente a 100W e software Android 14 con OxygenOS 14.

Chiudiamo con la fotocamera: anche in questo caso abbiamo delle migliorie importanti rispetto alla generazione attuale. Il dispositivo offrirà – secondo i leak – un triplo modulo da 50+8+32 MP f/1.8-2.2-2.0 con sensore principale Sony IMX890 da 1/1.56″ con OIS, ultra-grandangolare IMX355 da 1/4″ con FoV di 112° e teleobiettivo 2x IMX709, oltre a una selfie camera da 16 MP.

OnePlus 12R – Scheda tecnica (provvisoria)

dimensioni sconosciute

certificazione IP assente

display Fluid AMOLED flat a 10 bit da 6,7″ 1.5K (2.772 x 1.240 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Gorilla Glass, campionamento del tocco sconosciuto, PWM Dimming sconosciuto e luminosità di picco fino a 3.000 nit

flat a da (2.772 x 1.240 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass, campionamento del tocco sconosciuto, PWM Dimming sconosciuto e luminosità di picco fino a 3.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740

16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256 GB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.500 mAh con ricarica da 100W

con ricarica da fotocamera da 50 + 8 + 32 MP (f/???) con IMX890 , PDAF, ultra-wide (OV8D10) e teleobiettivo IMX709 con zoom 2X

(f/???) con , PDAF, ultra-wide (OV8D10) e teleobiettivo IMX709 con zoom 2X selfie camera da 16 MP (f/???)

(f/???) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker stereo Dolby Atmos, Type-C, NFC, Alert Slider

Android 13 sotto forma di OxygenOS 13

OnePlus 12R – Prezzo e data d’uscita

La data di presentazione di OnePlus 12R è ancora sconosciuta mentre l’uscita è prevista per gennaio 2024, anche se con buona probabilità rimarrà esclusiva per l’India. Mancano ancora informazioni sul prezzo, ricordando che OnePlus 11R venne lanciato a partire da 2.799 CNY, circa 350€. Ricordiamo che il dispositivo dovrebbe debuttare in Cina come OnePlus Ace 3, come avvenuto anche con il precedente 11R/Ace 2: in questo caso il lancio sarebbe previsto entro fine anno (forse a novembre).

