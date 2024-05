N-ONE NPad Q scende a meno di 90€: nuovo minimo, con cover + pellicola in regalo!

Il tablet N-ONE NPad Q torna nella versione 2024, un restock che introduce alcune aggiunte: ora in offerta con codice sconto su Banggood, ovviamente con l’immancabile spedizione gratis, direttamente dai magazzini europei dello store!

Codice sconto N-ONE NPad Q (2024): un tablet economico e completo, ora in versione rinnovata

Crediti: N-One

N-ONE NPad Q (2024) è un tablet dal prezzo super abbordabile, in sconto a meno di 100€: si tratta di un terminale completo a tutto tondo, perfetto da portare in giro e sfruttare a più non posso. La nuova versione arriva con più RAM (6 GB LPDDR4X, con 128 GB di storage UFS 2.2) e debutta con Android 13; inoltre la confezione comprende anche una cover protettiva ed una pellicola in regalo. Per quanto riguarda le altre specifiche, il tablet offre uno schermo IPS da 10,1″ HD (1.280 x 800 pixel), è mosso dal chipset MT8183 di MediaTek ed è alimentato da una batteria da 6.600 mAh (ricaricabile tramite Type-C). Presenti all’appello il WiFi Dual Band, il Bluetooth 5.0 e perfino il GPS integrato; il corpo è realizzato in metallo e non manca un ingresso da 3,5 mm per le cuffie. Il comparto fotografico si affida ad un sensore da 13 MP (con una selfie camera da 5 MP).

Crediti: N-One

Il nuovo tablet N-ONE NPad Q (2024) è disponibile in offerta con codice sconto su Banggood: basta utilizzare il coupon dedicato e il prezzo scenderà a soli 87€, con tanto di spedizione gratis dall’Europa. Inoltre ricordiamo ancora una volta che cover e pellicola sono già inclusi. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

