Oscal S80 è il nuovo rugged phone con una super batteria e fotocamera ArcSoft

Il brand cinese Oscal è un marchio specializzato in dispositivi dal prezzo accessibile, ma senza mettere da parte qualità, design, performance e funzionalità. A questo giro la compagnia asiatica presenta il nuovo Oscal S80, un rugged phone progettato per offrire la migliore esperienza in ambito outdoor e realizzato secondo la filosofia del brand (“Only the brave”): parliamo quindi di uno smartphone ultra-resistente, ma le sue qualità non si fermano qui.

Oscal S80 tra immagini e specifiche: tutto sul nuovo rugged phone

L'ultimo arrivato di Oscal ha un design ispirato alla natura: il retro del dispositivo ospita una modulo fotografico dal look particolare e sono presenti tre colorazioni differenti (Mecha Orange, Navy Green e Conquest Black). Oscal S80 offre un corpo solido e resistente, con uno spessore di 18,9 mm ed un prezzo di 460 grammi; non mancano certificazioni IP68 e IP69K, più quella di grado militare MIL-STD-810H.

Quest'ultima indica che ci troviamo alle prese con un terminale adatto anche alle condizioni più estreme. Non teme il caldo, il gelo, la polvere, l'acqua, gli urti e le cadute: un dispositivo robusto, perfetto per gite fuori porta e avventure nella natura.

Il dispositivo offre uno schermo da 6,583″ con risoluzione Full HD+ (2408 x 1080 pixel), rapporto in 20:9, 400 PPI ed una luminosità fino a 480 nit. Il cuore di Oscal S80 è il chipset Helio G85 di MediaTek, accompagnato da 6 GB di RAM e fino a 4 GB aggiuntivi di RAM virtuale. Lato storage abbiamo una memoria da 128 GB, espandibile fino a 1 TB tramite micro SD. Il sistema di raffreddamento basato su strati di grafite mantiene le temperature basse anche in situazioni di utilizzo intenso.

Oscal S80 non è solo uno smartphone resistente ma è anche un battery phone grazie alla capiente unità da 13.000 mAh: la capienza di tre telefoni, con il supporto alla ricarica rapida da 33W. Presente all'appello anche il supporto alla ricarica inversa: in questo modo il rugged può essere utilizzato come una power bank per caricare altri dispositivi. Tanta batteria e utilità, per un'autonomia top (fino a 1152 ore in standby, secondo quanto riportato dall'azienda).

Un'altra chicca riguarda il comparto fotografico: abbiamo un triplo modulo da 12 + 8 + 2 MP con grandangolo da 117° e macro da 2 cm. Il sensore principale Sony IMX362 ha una sensibilità alla luce del 200% per una Night Mode 2.0 ancora più precisa. Inoltre grazie agli algoritmi ArcSoft ci sono miglioramenti per tutti i tipi di scatto e tutte le modalità.

La nostra panoramica di Oscal S80 termina con il software, ossia Doke OS 3.0: basata su Android 12, si tratta di un'interfaccia fluida, leggera e votata alla privacy.

Il nuovo rugged phone Oscal S80 debutterà in promozione dal 13 al 17 febbraio 2023: attualmente il prezzo di vendita è di circa 350€ ma siamo certi che durante il periodo promozionale ci sarà un'occasione ghiotta per mettere le mani sull'ultimo smartphone ultra-resistente del brand cinese.

