Samsung: la feature che migliora prestazioni e batteria è in arrivo su più modelli

Tra le tante novità dei nuovi smartphone Samsung della serie Galaxy S23, c'è la funzione di Pause USB Power Delivery. Si tratta di una opzione specifica per il gaming che promette prestazioni migliorate quando attiva, oltre a migliorare la salute della batteria. Secondo le ultime indiscrezioni, questa funzionalità è in arrivo anche su altri smartphone Samsung tramite un aggiornamento dell'app Game Booster.

Samsung Pause USB Power Delivery presto su più smartphone, ecco quali

Con i nuovi Samsung Galaxy S23, ha debuttato una nuova funzionalità specifica per i gamer. Stiamo parlando di Pause USB Power Delivery, una funzione che interviene quando lo smartphone è in carica e quando un gioco è in esecuzione. Quando la funzione di Pause USB Power Delivery è attiva e lo smartphone Samsung è in carica, l'alimentazione bypassa l'operazione di ricarica della batteria, interrompendola, per fornire energia direttamente al processore.

Ciò impedisce alla batteria di surriscaldarsi: il chipset produce meno calore creando un ambiente termico migliore e offrendo prestazioni migliori durante il gioco. Allo stesso tempo, aiuta anche a preservare la salute della batteria, poiché la ricarica viene sospesa mentre la funzione è attiva.

Ora, stando a quanto emerso di recente, Pause USB Power Delivery arriverà presto anche su Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra, attraverso un aggiornamento dell'app Game Booster alla versione 5.0.03.0. Secondo altre voci, la funzionalità in questione è stata avvistata anche su Samsung Galaxy A73 5G, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Fold 4, mentre altri hanno affermato che la funzione sia apparsa solo dopo aver collegato il caricabatterie USB PD da 45 W di Samsung.

Potete verificarne la presenza – ed eventualmente attivare l'opzione – andando all'app Game Launcher > Game Booster.

