Doogee V Max: un rugged phone potente e ben 22.000 mAh di batteria!

Il brand cinese presenta il battery phone più potente: si tratta di Doogee V Max, dispositivo equipaggiato con un'unità da 22.000 mAh, ossia la batteria più capiente sulla piazza. Tanta autonomia e grandi performance, per un rugged phone ultra-resistente ma che non rinuncia ad un tocco di stile!

Doogee V Max arriva su AliExpress in offerta lancio: tutto sul nuovo rugged phone

Il nuovo Doogee V Max rappresenta il culmine dei battery phone della casa cinese: come anticipato in apertura, infatti, i suoi 22.000 mAh (con supporto alla ricarica da 33W) lo rendono il più capiente sul mercato. Si tratta di un dispositivo in grado di offrire fino a 2300 ore in standby e fino a 109 ore di chiamate. Inoltre con la ricarica inversa è possibile utilizzare il terminale anche come Power Bank.

Ovviamente l'ultima belva di Doogee è dotata di un corpo resistente, con certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H; quest'ultima in particolare è di grado militare ed indica che il dispositivo ha passato test di resistenza estremi.

Non mancano il GPS per la navigazione satellitare, l'NFC per i pagamenti ed un lettore d'impronte digitali posizionato di lato. Oltre al supporto Dual SIM è possibile espandere la memoria tramite microSD. Frontalmente, Doogee V Max offre uno schermo IPS da 6,58″ con risoluzione Full HD+, rapporto in 19:9, 401 PPI, fino a 400 nit di luminosità e refresh rate a 120 Hz. Non manca un vetro Gorilla Glass per proteggere il display dai graffi.

Il cuore del rugged phone è il chipset Dimensity 1080 di MediaTek, soluzione octa-core a 6 nm supportata da 12 GB di RAM espandibile fino a 20 GB tramite Virtual RAM. Per lo storage sono presenti 256 GB espandibili fino a 2 TB tramite schedina.

Un corpo solido e robusto, buone specifiche tecniche, una super batteria… il comparto fotografico non può essere da meno. Doogee V Max monta un sensore Samsung HM2 da 108 MP accompagnato da una Night Vision Camera con modulo Sony (e due infrarossi) ed un grandangolo da 16 MP con FOV 130°. La selfie camera è un sensore da 32 MP, sempre targato Sony.

Il nuovo rugged stiloso Doogee V Max è ora disponibile all'acquisto su AliExpress e su DoogeeMall: il prezzo è di 350€ con spedizione gratis. Per ottenere il prezzo scontato su AliExpress cliccate su “Applica Coupon” nella pagina del prodotto: in questo modo riscatterete il coupon venditore e lo troverete applicato direttamente nel carrello.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il