WhatsApp: arrivano nuove funzionalità per testo e immagini

In queste ore Meta ha pubblicato un nuovo aggiornamento per WhatsApp che introduce nell'app di messaggistica istantanea più popolare in Europa nuove funzionalità per testi ed immagini inviate nelle chat. Il nuovo aggiornamento è disponibile da oggi su iOS, ma arriverà anche su Android nel giro di qualche giorno.

In WhatsApp arriva l'estrazione del testo dalle immagini

Con questo nuovo aggiornamento, gli sviluppatori introducono in WhatsApp la possibilità di estrarre il testo dalle immagini. Nella versione per dispositivi Apple questa funzione sfrutta le API di iOS 16, mentre non è ancora chiaro come verrà implementata nella versione dedicata agli smartphone Android.

Adesso, aprendo un immagini inviata o ricevuta, è possibile cliccare sull'icona del riconoscimento del testo per copiare negli appunti gli elementi grafici trasformati automaticamente in elementi testuali. Questa funzione, tuttavia, non è disponibile per le immagini inviate tramite visualizzazione singola, in modo da preservare la privacy.

Per aggiornare ed ottenere questa nuova funzione non dovrete far altro che controllare gli aggiornamenti disponibili in AppStore. Nel frattempo, WhatsApp sembra essere pronta a lasciare il Regno Unito a causa delle nuove legislazioni.

