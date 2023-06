Xiaomi 13 Ultra arriva in Italia: ecco quando sarà presentato

Con un nuovo sito teaser, Xiaomi ha confermato l'arrivo imminente del nuovo flagship 13 Ultra in Italia. La presentazione ufficiale avverrà nel mese di giugno, mentre sembra che il nuovo telefono verrà commercializzato in una sola versione. Il prezzo? Ancora un'incognita, ma manca davvero poco per scoprirlo.

Sarà un giugno “Ultra”: data di presentazione ufficiale per il nuovo flagship di Xiaomi

Xiaomi 13 Ultra sarà presentato ufficialmente in Italia il prossimo 12 giugno 2023, alle ore 10.00 in un evento che probabilmente potrà essere seguito in diretta streaming. Stando al sito dell'evento appena pubblicato dalla nota azienda cinese, il nuovo flagship prodotto in collaborazione con Leica arriverà in Italia solo in versione 12/512 GB, con il prezzo che resta ancora tutto da scoprire.

Xiaomi 13 Ultra è arrivato in Cina ad aprile, portando in dotazione il nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 2, un display AMOLED WQHD+ da 120 Hz ed una quadrupla fotocamera realizzata con ottiche Leica. Lo slogan dell'evento, infatti, è “Uno scatto oltre“, che simboleggia proprio la grande enfasi che Xiaomi ha voluto porre sul comparto fotografico di questo nuovo smartphone.

L'appuntamento quindi è fissato per la prossima settimana, quando finalmente scopriremo la data ufficiale di lancio e il prezzo di Xiaomi 13 Ultra in Italia. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per essere i primi a scoprire le nuove informazioni sul flagship della compagnia cinese.

