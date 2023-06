Recensione Anbernic RG353M: retroconsole potente e versatile, completamente in metallo

Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un vero e proprio rinascimento per quanto riguarda le console portatili, i PC ibridi e il retro-gaming. Anbernic, una delle aziende leader del settore, propone diversi modelli di console, tra cui RG353M: il modello interamente realizzato in metallo di cui vi parliamo oggi. Scoprite insieme a noi perché Anbernic RG353M ci è piaciuta così tanto e perché secondo noi è la retro-console da avere assolutamente!

Recensione Anbernic RG353M

Unboxing e setup

Se avete mai acquistato una retro-console saprete perfettamente quanto il processo di inizializzazione di questo tipo di dispositivi sia estremamente semplice. La console arriva ben protetta nella sua scatola, con una formina di morbida gomma che impedisce agli analogici di muoversi durante il trasporto. Tutto quello che è necessario fare, in questo caso, è inserire la microSD inclusa in confezione nell'apposito alloggiamento (nel caso in cui non sia già inserita) ed accendere Anbernic RG353M.

La console è subito pronta all'uso e non bisognerà fare altro che collegarla al Wi-Fi di casa per cercare eventuali aggiornamenti firmware da installare. Essendo dotato di Dual OS, si può scegliere se effettuare il boot in Linux oppure in Android (ma di questo parleremo in seguito). L'opzione predefinita è il sistema operativo Linux personalizzato, ma è possibile passare ad Android dalle impostazioni oppure tenendo premuto il tasto “F” durante l'accensione.

Una volta scelto il vostro sistema operativo di riferimento, sarete subito pronti a giocare sfruttando la lista degli emulatori già installati sulla console.

Design e materiali

La peculiarità di Anbernic RG353M è proprio il design (in stile Game Boy Advance), che rende il dispositivo della serie RG353 unico nel suo genere. La console, infatti, è realizzata interamente il lega di alluminio, con processo di produzione in CNC. La finitura è satinata ed estremamente piacevole al tatto, e nonostante la scocca in metallo aumenti un po' il peso (232 grammi), la console risulta estremamente bilanciata e piacevole da utilizzare anche per lunghi periodi. La colorazione per questo modello è doppia: Anbernic infatti realizza RG353M in un elegantissimo viola scuro che si sposa a meraviglia con la finitura opaca della scocca in metallo, ed in versione blu.

Il display touch screen IPS da 3.5″ offre una risoluzione di 640 x 680 pixel, ideale per sfruttare al massimo i giochi del passato (che spesso faticano ad arrivare anche a 720p come risoluzione nativa). Gli analogici di Anbernic RG353M sono incavati per garantire una maggiore ergonomia durante l'uso, mentre a disposizione troviamo anche un D-PAD, i tasti in configurazione XABY (stile Nintendo, ma in colorazione Xbox), i pulsanti Select e Start e i dorsali R1, R2, L1, L2, accompagnati da un LED di stato nella parte superiore destra.

Sulla parte superiore della console troviamo il jack per le cuffie da 3,5 millimetri, l'ingresso OTG USB-C, l'uscita mini-HDMI, la porta di ricarica USB-C e il tasto F (Function). Sul lato destro troviamo i tasti ON/OFF e Reset, mentre al lato sinistro sono riservati i tasti per il controllo del volume. Infine, sul lato inferiore, troviamo due speaker stereo e altrettanti ingressi per le schede SD necessarie al funzionamento del dispositivo.

Ottima l'aggiunta, in questo caso, di due pad morbidi sul retro della console che aiutano a mantenere meglio in mano la console fornendo un grip maggiore.

Hardware e software

Sotto la scocca metallica di Anbernic RG353M batte il cuore di un chipset Rockchip RK3566 con CPU quad-core, con tutti e quattro core Cortex-A55 da 1.8 GHz. La GPU Mali-G52 è affiancata da 2 GB di RAM LPDDR4 ed uno spazio di archiviazione interno di 32 GB su memoria eMMC 5.1 su cui è installato il sistema operativo Android 11. Sulla scheda SD da 16 GB, una delle due incluse in confezione, è installato il sistema operativo Linux personalizzato con supporto anche alla lingua italiana.

Per quanto riguarda invece la connettività, abbiamo a disposizione Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz e 5.0 GHz) affiancato dalla connessione Bluetooth 4.2. Ad alimentare il dispositivo troviamo una batteria da 3.500 mAh, con supporto per la ricarica da 7.5W tramite USB-C, che garantisce fino a 7 ore di autonomia.

Come accennato in precedenza, Anbernic RG353M fornisce le prestazioni di un doppio sistema operativo: Android da un lato e Linux dall'altro. Durante la nostra prova abbiamo provato entrambi i sistemi operativi, evidenziandone punti di forza e carenze. Il sistema operativo più indicato per i neofiti è sicuramente Linux: la sua semplicità e immediatezza d'uso rendono perfetto l'OS per la fruizione di contenuti videoludici.

In questa modalità troviamo subito a disposizione gli emulatori per le retro-console più popolari, come: Game Boy (Color, Advance), NES e SNES, Sega Mega Drive, PlayStation 1 e PlayStation Portable. Le possibilità sono davvero tante, e l'hardware della console non fa alcune fatica a gestire anche i giochi più moderni come quelli del Nintendo DS. Per gli amanti dei contenuti multimediali, inoltre, è disponibile anche Kodi che permette la catalogazione di film e serie TV, oltre che dei giochi.

L'esperienza videoludica è davvero fantastica e l'emulazione rasenta la perfezione: sia chiaro, emulare non è mai come giocare su real-hardware, ma in questo caso l'esperienza d'uso è molto simile. Il sistema operativo Android, invece, è utile in particolar modo se si vogliono utilizzare applicazioni di terze parti per lo streaming, come Moonlight, oppure i classici giochi mobile. In questa modalità non è disponibile il Play Store, ma Android 11 è già equipaggiato con Google Chrome per la ricerca e il download degli APK.

Recensione Anbernic RG353M: Considerazioni e prezzo

Anbernic RG353M è sicuramente un prodotto che possiamo considerare premium, per qualità del design, dei materiali e delle performance fornite dal chip RK3566. Premium è anche il prezzo di listino, con la console che viene proposta a circa 170€. Per fortuna, grazie al coupon che trovate qui sotto potrete far vostro il modello RG353M al prezzo di partenza di 129€ con scheda SD da 64 GB, con spedizione gratuita dai magazzini cinesi di GeekBuying.

Se cercate una console potente e stilosa, interrompete qui la vostra ricerca: Anbernic RG353M è assolutamente il prodotto che fa al caso vostro.

