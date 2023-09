Exynos 2400 come Snapdragon 8 Gen 3: presentazione con mesi d’anticipo

Da tempo, Samsung e Qualcomm vivono una relazione conflittuale fatta di complicità e rivalità, e spesso le loro strade si incrociano, come pare che accadrà con i prossimi Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen 3. Entrambi i chipmaker sarebbe pronti a svelare al mondo i prossimi System-on-a-Chip di punta con un discreto anticipo, soprattutto nel caso della compagnia sud-coreana.

Samsung come Qualcomm: vorrebbe presentare Exynos 2400 ben prima del solito

Crediti: Samsung

Al contrario di Qualcomm, che ci ha abituati alla presentazione degli Snapdragon serie 8 fra autunno e inverno, Samsung è solita farlo a inizio anno. È accaduto con l'ultimo Exynos 2200 nel 2022 così come con il precedente 2100 nel 2021, ma con questo nuovo microchip l'azienda si sarebbe preparata un annuncio con diverso anticipo. Lo svela il leaker Revegnus, secondo cui l'Exynos 2400 sarà svelato ufficialmente già durante il mese di ottobre 2023.

Per il suo debutto bisognerà attendere la serie Samsung Galaxy S24, anch'essa prevista sugli scaffali in anticipo rispetto alle serie passate; una mossa atta a non soffrire troppo la concorrenza targata Qualcomm, con brand come Xiaomi, OPPO, vivo e OnePlus che dovrebbero presentare i rispettivi flagship a cavallo fra 2023 e 2024, a partire da Xiaomi 14 e 14 Pro.

