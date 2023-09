Dove comprare Redmi Book 14 (2023), con processori i5/i7 12° Gen e display a 120 Hz

A distanza di alcuni mesi dal debutto in patria, i nuovi portatili Xiaomi sono disponibili all'acquisto anche per noi occidentali (ovviamente con Windows 11 cinese, ma con la possibilità di scaricare la lingua italiana senza problemi). Scopri dove comprare Redmi Book 14 (2023): un laptop potente e dal look premium, con tanto da offrire e processori Intel Core di 12° generazione.

Redmi Book 14 (2023): dove comprare la nuova generazione di portatili Xiaomi

Crediti: Xiaomi

La costola di Xiaomi ha rinnovato la sua gamma di portatili con una nuova incarnazione di Redmi Book 14, disponibile in due versioni. Il laptop è acquistabile con i5-12500H oppure Intel i7-12700H, mentre per il resto del comparto abbiamo uno schermo Super Retina da 14″ 2.8K a 120 Hz, 16/512 GB (LPDDR5 ed SSD), il WiFi 6 e una batteria da 56 Wh. Per conoscere tutti i dettagli del nuovo portatile, dai un'occhiata al nostro approfondimento dedicato. In alternativa continua a leggere per scoprire dove comprare Redmi Book 14 (2023), sia in versione i5 che i7.

Crediti: Xiaomi

TradingShenzhen

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate a Redmi Book 14 (2023). Infine date un'occhiata al nostro articolo su dove comprare Redmi Book Pro 15 2023!

